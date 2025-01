Open da Austrália: Novak Djokovic ainda continua a sorrir no final

No aguardado confronto entre o mais titulado tenista de sempre e aquele que muitos auguram que irá suceder-lhe, venceu a experiência, determinação e a insaciável vontade de ganhar de Novak Djokovic. O sérvio qualificou-se pela 12.ª vez para as meias-finais do Open da Austrália e continua na procura do seu 25.º título em torneios do Grand Slam, após eliminar Carlos Alcaraz, em quatro sets que terminaram à uma da manhã em Melbourne.

Djokovic (7.º) obteve a primeira vitória sobre um top 10 em majors desde que derrotou Daniil Medvedev na final do US Open de 2023, ao superar Alcaraz (3.º), por 4-6, 6-4, 6-3 e 6-4, em 3h37m. No final do primeiro set, Djokovic saiu para receber assistência médica, regressando com a coxa esquerda enfaixada e, após qualificar-se para a 50.ª meia-final em 77 provas do Grand Slam, foi agradecer ao novo treinador, Andy Murray.

“Foi o melhor encontro do torneio para mim e possivelmente um dos melhores já disputados no lado masculino. Estou muito orgulhoso por ter vencido isto no quarto set. O Carlos traz muita energia e intensidade para o court, exige sempre o melhor do seu adversário para ter hipóteses de o vencer e eu sabia disso quando entrei. Acho que comecei muito bem, o problema físico apareceu-me no final do primeiro set, que perdi. Voltei e, de alguma forma, consegui vencer o segundo. Comecei a sentir-me melhor, comecei a movimentar-me melhor. Para ser sincero, parecia a final de um Grand Slam… tomara que fosse”, ironizou Djokovic.

Na meia-final, o sérvio que procura o 11.º título no Open da Austrália vai defrontar Alexander Zverev (2.º). O duelo com o tenista alemão terá lugar na sexta-feira, pelo que Djokovic terá dois dias para recuperar da lesão. Para Alcaraz foi mais uma experiência no crescimento do tenista de 20 anos.

“Senti que estava a controlar e deixei-o entrar novamente no encontro, esse foi o maior erro que cometi. No segundo set, vi que ele tinha problemas para se mexer um pouco e tinha de o forçar um pouco mais até ao limite, mas não fiz isso. Depois disso, acho que começou a sentir-se melhor e a jogar a um nível muito bom”, admitiu o espanhol, antes de concluir: “Tenho muita sorte em viver esta experiência. Tenho 21 anos e, com estes encontros, estou a adquirir muita experiência sobre como lidar com tudo. Jogar contra um dos melhores da história ajuda-me muito no futuro a ser melhor.”

Sabalenka cede... um set

Zverev, que continua a sonhar com o primeiro major, depois de já ter estado em duas finais (US Open de 2020 e Roland Garros, em 2024), viu Tommy Paul (11.º) servir para fechar nos dois primeiros sets, salvou set-points a 5-6 do primeiro e 4-5 no segundo, mas acabou por prevalecer nos momentos importantes – como quando fechou a segunda partida a ganhar 11 pontos consecutivos – e vencer, com os parciais de 7-6 (7/1), 7-6 (7/0), 2-6 e 6-1.

“Deveria estar a perder por dois sets a zero, porque ele jogou melhor do que eu. Eu não estava a jogar muito bem e, de alguma forma, ganhei o primeiro set, de alguma forma ganhei o segundo set e, de repente, estava com dois sets a zero na frente e só precisava de mais um. O quarto set foi definitivamente o melhor que já joguei”, frisou Zverev.

No torneio feminino, Aryna Sabalenka (1.ª) viu a russa de 33 anos Anastasia Pavlyuchenkova (32.ª) “roubar-lhe” um set, o que não acontecia à líder do ranking em Melbourne desde a final de 2023. A bielorrussa acabou por elevar o nível e vencer, por 6-2, 2-6 e 6-3, e vai discutir um lugar na final com a grande amiga Paula Badosa (12.ª). A primeira espanhola a chegar aos “quartos” no Open da Austrália desde Arantxa Sanchez Vicario (em 1998) confirmou estar na melhor forma, ao derrotar Coco Gauff (3.ª), por 7-5, 6-4.

A abrir a jornada, Nuno Borges (33.º no ranking de singulares) e Francisco Cabral (76.º no ranking de pares) falharam a presença nas meias-finais de pares masculinos. A primeira dupla portuguesa a chegar aos quartos-de-final de um torneio do Grand Slam foi derrotada pelos italianos Simone Bolelli (6.º) e Andrea Vavassori (7.º), por 6-4, 7-6 (7/4).

No set inicial, os cabeças de série n.º 5 e finalistas em Melbourne no ano passado (e em Roland Garros) aproveitaram o único break-point de que dispuseram em todo o encontro, enquanto o par luso desaproveitou as três ocasiões de break que teve. O segundo set, sem break-points, foi equilibrado até ao 4/4 do tie-break.