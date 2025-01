“Crime(s)” e castigo, a obra que fez cair Vítor Bruno

Os resultados não foram brilhantes, mas também não foram do pior que já se viu por cá. O despedimento de Vítor Bruno é, portanto, mais do que uma análise factual às vitórias e derrotas.

Vítor Bruno não deixou de ser treinador do FC Porto pelos maus resultados. Ou, pelo menos, não deixou de o ser apenas pelos maus resultados. A obra do treinador acabou com um castigo — foi despedido ontem de madrugada, depois da derrota com o Gil Vicente —, mas, ao contrário do que titula a literatura, não foi apenas por um “crime”, neste caso o dos maus resultados.