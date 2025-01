Benfica-Barcelona: entre o risco e a segurança

A Liga dos Campeões tem sido um espelho fiel da época do Benfica, com um pé na euforia e outro na crise. Os níveis de optimismo eram estratosféricos quando os “encarnados” bateram em casa o Atlético Madrid, por 4-0, mas logo desceram quando, a este fantástico triunfo, se seguiram duas derrotas, em casa, com o Feyenoord, e em Munique, com o Bayern. Bruno Lage, que tem supervisionado toda a campanha europeia, foi especialmente visado pelo “autocarro” que estacionou em frente à sua baliza para não deixar os bávaros aproximarem-se — objectivo falhado e derrota por 1-0, no Allianz Arena. Agora é o Barcelona. Irá Lage fazer o mesmo?

Nesta terça-feira (20h, SportTV), na Luz, o Benfica recebe o Barcelona em jogo a contar para a penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. Os catalães já garantiram a sua continuidade na Europa (estão em segundo lugar) e um triunfo em Lisboa dá-lhes o acesso directo aos oitavos-de-final (um lugar entre os oito primeiros). Quanto ao Benfica, não está nem tranquilo, nem em pânico, com a sua classificação. Está em 15.º, com dez pontos, em igualdade pontual com mais quatro equipas (uma delas o Sporting) e ainda tudo pode acontecer, sendo que, na jornada final desta fase, na quarta-feira da próxima semana, estará em Turim para defrontar a Juventus.

Coisas boas acontecem às equipas que ganham pontos. Há estudos que dizem que 15 pontos podem chegar para um lugar entre os oito primeiros. Por isso, até onde o Benfica estará disposto a ir sem comprometer a sua própria segurança? Na conferência de imprensa, perguntaram a Bruno Lage se este embate com o Barcelona iria motivar alguma mudança de estratégia e o técnico “encarnado” admitiu que alguma coisa pode mudar, mas não às custas da identidade que a equipa tem vindo a consolidar nas últimas semanas.

“Estrategicamente temos de mudar porque são jogos diferentes. O que não podemos mudar é o que temos vindo a construir, que é a forma de jogar, defender, atacar. E depois, é perceber três coisas: como jogar com bola no nosso meio-campo, como jogar quando tivermos bola no meio-campo ofensivo, e como criar problemas a uma linha defensiva que joga muito subida. Preparámos a equipa nesse sentido, senti os jogadores muito confortáveis. É ali, na hora de jogo, que temos de colocar qualidade individual, a nossa dinâmica de jogo, e também o lado estratégico”, assinalou o técnico “encarnado”.

Qualquer que seja a estratégia, irá passar pelo regresso de Ángel di María, ausente no confronto com o Famalicão? “Ainda temos mais um dia para analisar. O mais importante é que treinou. Ele gosta destes jogos, mas temos de perceber o que é melhor para a equipa”, referiu Lage.

Barcelona de altos e baixos

Este Barcelona tem a sua dose de problemas e uma inconsistência tremenda. Tanto pode ganhar ao Real Madrid por 5-2 (só não foram mais porque jogou boa parte com dez), como empatar com o Getafe uma semana depois. Pode ter muitas dívidas, mas poucas equipas na Europa têm um potencial ofensivo como esta formação orientada por Hansi Flick. Lewandowski, Yamal, Raphinha, Dani Olmo, Gavi e Pedri, entre outros. É muita gente para os jogadores “encarnados” patrulharem.

Hansi Flick, o alemão escolhido para guiar o Barcelona em tempo de crise, só tem olhos para os “oitavos” e quer garantir o lugar o quanto antes. “O nosso objectivo é ganhar. É um grande passo para nós”, foi a declaração de intenções do antigo seleccionador alemão, destacando no Benfica um jogador que “dá gosto ver jogar”, Ángel di María: “Olhem para o percurso dele, está sempre ao melhor nível. É um jogador fantástico.”

Este será o décimo confronto entre Benfica e Barcelona, todos eles na Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões. O primeiro de todos foi na final da Taça dos Campeões de 1961, em Berna, em que os “encarnados” conquistaram o seu primeiro título europeu (3-2). No historial, os “blaugrana” levam vantagem, com três vitórias, enquanto os “encarnados” venceram por duas vezes – mais quatro empates, todos 0-0. Os confrontos mais recentes aconteceram na fase de grupos da Champions em 2021-22, com uma vitória por 3-0 do Benfica, na Luz, e um empate sem golos em Camp Nou.