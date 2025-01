Na Champions, o Benfica teve tudo e acabou sem nada

Nesta quarta-feira, na Liga dos Campeões, a preparação do jogo criou condições para que o Benfica vencesse o Barcelona e garantisse presença no play-off de acesso aos oitavos-de-final da prova. Mas não foi suficiente para levar algo deste jogo, com uma derrota por 5-4 depois de ter estado duas vezes com dois golos de vantagem.

Bruno Lage até parece ter começado a ganhar este jogo na televisão que tem no Seixal, inventando um par de mudanças estratégicas e posicionais que tiveram muito que ver com os preceitos que terá identificado na equipa do Barcelona. E tudo começou por funcionar – tal como os pés de Pavlidis, que funcionaram nesta noite, ao contrário de noutras.

Mas o que não funcionou foi o recuo excessivo da equipa e, sobretudo, o acerto individual de parte a parte, com erros que deram golos às duas equipas. Nisso, o Benfica foi ainda pior do que o Barcelona e, numa meia hora final que foi penosa, acabou por perder um jogo que se candidata a partida do ano nas provas europeias. O desfecho mais justo poderia ser o empate, mas o 5-4, depois da meia hora final, não é totalmente ilógico.

Diferenças posicionais

Depois de ter jogado contra o Atlético de Madrid e o Bayern de Munique, havia duas versões conhecidas deste Benfica frente a “tubarões”. Frente ao Barcelona, a que apareceu foi a versão que defrontou o Atlético.

A premissa não tem apenas que ver com o sucesso, mas com a ideia para lá chegar. Frente aos alemães, a ideia era defender, defender, defender e, por vezes, defender mais um pouco. Com os espanhóis, o Benfica tinha feito por criar vias de saída com bola, explorando um défice do Atlético no seu corredor direito.

E Lage voltou a adaptar-se ao adversário – algo que não é certo ou errado por si só e que já se viu noutros jogos. Com o Barcelona, a opção de lançar Akturkoglu e Schjelderup apesar de já ter Di María a 100% poderá ter que ver com a defesa muito subida dos catalães, perfeita para ataque o espaço que o turco e o norueguês farão melhor do que o argentino.

Outra alteração em função do adversário foi ter Aursnes a pressionar com Pavlidis, numa espécie de 4x4x2 surpreendente e que terá tido que ver com a permanente presença de Pedri e Gavi em zonas baixas, para construir – no fundo, já ter Aursnes na zona onde eles poderiam aparecer, em vez de o ter mais baixo e fazê-lo correr para a pressão. E o Barcelona é a segunda equipa da Champions que mais tempo passa no terço central – longe da sua baliza e longe da baliza adversária.

E com Aursnes mais adiantado do que Florentino e Kokçu fazia sentido essa inversão do triângulo “encarnado” (de 1+2 para 2+1), dado que o do Barcelona (1+2, com Casadó mais recuado) sugeria isso mesmo.

Estas opções bloquearam o jogo dos médios do Barcelona, mesmo comportando um risco grande de Raphinha poder pedir a bola por dentro nas costas de Aursnes.

Aí entrou a outra dimensão, que foi a de pedir a Carreras e Tomás Araújo uma marcação quase individual aos alas adversários – o espanhol somou várias intercepções em antecipação.

Estas opções, algumas arriscadas, permitiram ao Benfica ter controlo do espaço, por um lado, e controlo das individualidades, por outro. E funcionou.

Positivo/Negativo Positivo Carreras Jogo monstruoso do espanhol. A defender somou vários desarmes em antecipação e “secou” Yamal minutos a fio. A atacar, desequilibrou em condução, criou através do passe curto interior, inventou passes longos à largura e ainda fez duas boas assistências – só uma deu golo. Depois do que fez durante 75 minutos, ignoremos o penálti cometido.

Positivo Aursnes Muito forte e intenso na ocupação do espaço e no “abafar” do portador da bola, bastante disponível fisicamente para correrias (também por isso saiu tão cedo), com boas soluções entre linhas e com uma assistência formidável para o penálti ganho por Akturkoglu.

Positivo Pavlidis Capaz em apoios frontais – como é quase sempre – e forte a finalizar – como nem sempre consegue ser. Marcou três golos na Liga dos Campeões e pode ter “comprado” paz interior para si próprio, afastando a angústia da falta de golos.

Positivo Raphinha Temporada tremenda do brasileiro, que se tornou um jogador muito forte na definição e finalização. Negativo Erros Diz-se que para haver um golo tem de haver um erro, mas, na Luz, isso foi levado demasiado à letra. Muitos erros individuais para futebol deste nível.

Erros e mais erros

As nuances estratégicas foram, depois, acompanhadas por alguma fortuna e colaboração alheia. Como aos 22’, quando uma bola longa (a solicitar Akturkoglu num movimento que Di María não faz) deu choque entre Sczsesny e Balde, isolando Pavlidis que marcou de baliza aberta.

E também aos 28’, quando Sczsesny falhou o tempo de entrada e derrubou Akturkoglu para penalti convertido por Pavlidis – lance com mais uma recuperação de Carreras e com uma grande bola de Aursnes, contrariando quem já escreveu (como o autor desta crónica) que lhe falta “perfume” em zonas de definição.

Antes deste 3-1 já tinha havido golo do Benfica aos 2’, com Pavlidis a trabalhar em apoio frontal e uma bola à largura de Tomás Araújo deu espaço a Carreras para devolver ao grego com um grande cruzamento.

E já tinha havido empate do Barcelona aos 13’, num lance no qual Tomás Araújo encarnou Otamendi e foi sofregamente ao desarme sem necessidade e fez penálti convertido por Lewandowski.

Aursnes, até pela posição “nova” no meio-campo, esteve mais perto de zonas de finalização e isso permitiu ao Benfica ligar bem o jogo por dentro e ter o norueguês com os movimentos perigosos que chegou a fazer no início da Era Lage – e esteve perto do golo aos 54’.

Aos 65’, numa fase pobre do Barcelona, Trubin acertou com a bola na cabeça de Raphinha e o brasileiro, sem saber como, fez o 3-2. Era mais um golo bizarro e, nesta fase do jogo, bastante ilógico.

Por falar em bizarria, Ronald Araújo fez um autogolo pouco depois, repondo a diferença em dois golos. E ainda não é tudo. Carreras não quis que o seu desempenho fosse perfeito e cometeu penálti sobre Yamal, novamente convertido por Lewandowski.

O Benfica foi baixando as linhas, abdicou dos princípios iniciais e isso permitiu ao Barcelona jogar como gosta – e a equipa catalã fez uns 20/25 minutos finais de boa qualidade, justificando o empate.

E conseguiu-o aos 87’, com mais um momento de desconcentração “encarnada”, num cabeceamento de Eric Garcia sem marcação.

Já nos últimos instantes, o Benfica teve o 5-4 nos pés de Di María e, dois minutos mais tarde, foi estranhamente apanhado em um contra um numa transição e sofreu o 5-4 de Raphinha, depois de ter ficado a pedir penálti sobre Barreiro no lado oposto. Um final penalizador, que deixa os "encarnados" em posição mais delicada na Champions.