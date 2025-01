Rascunho de Mr. tambourine man, que Dylan deitou para o lixo, vendido por meio milhão de euros

Meio milhão de dólares, ou cerca de 483 mil euros, é o valor pelo qual duas páginas dactilografadas e anotadas à mão por Bob Dylan foram vendidas em Nashville, nos EUA, no passado fim-de-semana. As folhas, amarelecidas pelo tempo e com notas várias, contêm uma versão inicial e não acabada de Mr. tambourine man, um dos mais famosos temas do cantautor norte-americano e Prémio Nobel da Literatura em 2016. “É absolutamente alucinante e uma confirmação de que é assim que um génio funciona”, atestou ao diário The New York Times Richard Thomas, professor na Universidade de Harvard e estudioso da escrita de Dylan.

As duas frágeis folhas de papel, amachucadas, sobreviveram até hoje graças ao jornalista Al Aronowitz, cujo pico de carreira foi precisamente nos anos 1960, quando acompanhava o trabalho de muitos dos músicos da época com grande proximidade. Ao contrário de Dylan, Al Aronowitz “nunca deitava nada fora”, disse o seu filho, Myles, ao New York Times. O filho do jornalista sabia da existência das letras, mas era quase uma lenda familiar no meio da muita documentação guardada ao longo de décadas. O espólio do pai foi posto à venda pela Julien’s Auctions, especializada neste tipo de memorabilia de estrelas, depois de Myles Aronowitz ter passado anos a catalogar e analisar os cerca de 250 caixotes da colecção que o pai foi coligindo.

Estas duas páginas com uma versão em curso de Mr. tambourine man foram resgatadas por um homem que nada deitava fora, salvas do lixo de um músico que as despejou no caixote depois de uma noite a escrever e reescrever o tema. Tornar-se-ia um dos mais emblemáticos de Dylan, e dada a proximidade entre o jornalista e o músico, este último trabalhou mesmo na canção na máquina de escrever de Aronowitz, em Março de 1964. O resgate das folhas está documentado no artigo do jornalista intitulado Bob Dylan: The Champ Has No Contenders (1973), em que o repórter explica que encontrou “um balde do lixo cheio de falsas partidas amarrotadas”. Os primeiros esboços de Mr. tambourine man.

“Bob Dylan escreveu Mr. tambourine man uma noite na minha casa em Berkeley Heights, Nova Jérsia, sentado à minha máquina de escrever portátil na minha mesa de fórmica branca no meio de uma espiral de fumo de cigarros acesos um a seguir ao outro, os seus dedos ossudos e de unhas compridas a bater as palavras no meu papel [de carta] do [jornal] Saturday Evening Post, cor de canário, enquanto durante todo esse tempo, uma e outra vez, Marvin Gaye cantava Can I Get a Witness? nos altifalantes da minha aparelhagem, que estava na sala ao lado, com Bob a levantar-se da máquina de escrever cada vez que o disco acabava para pôr a agulha novamente no princípio [do disco].”

Dylan estava amargurado, depois de ter terminado a relação com Suze Rotolo (a mulher na capa de The Freewheelin’ Bob Dylan, de 1963), descreve o jornalista no mesmo artigo. O cesto do lixo estava cheio no fim da noite e o jornalista saiu de casa para o despejar, mas diz ter sido capturado por “uma emoção sussurrante”, “como uma brisa que às vezes nos faz parar por completo quando se faz notar”.

Foto O artigo em que o jornalista descreve a noite de composição e o resgate das páginas DR

“Peguei nas folhas amarrotadas, alisei-as, li as estrofes que saltitavam de forma louca, sorri para mim mesmo perante os saltos que nunca aterraram e depois pus as folhas numa pasta”, relata no artigo o jornalista, que morreu em 2005, citado pela leiloeira.

Como contextualiza o New York Times, estas três páginas em duas folhas de papel são de grande importância para quem estuda a obra de Dylan, dado que além de mostrarem um “work in progress”, no fundo três versões da canção, duas das páginas estão polvilhadas com escritos do músico — naquela que é a terceira versão do tema. “As páginas mostram mudanças substanciais entre o primeiro rascunho e o terceiro, que é próximo da versão final da canção, embora ainda contenha variações significativas das letras finais”, lê-se na descrição do lote que foi a leilão. Essa versão final, já reza a história, foi gravada em Janeiro de 1965 e foi editada no âmbito do álbum acústico Bringing It All Back Home, lançado em Março do mesmo ano.

As imagens das folhas são de baixa qualidade e por isso difíceis de decifrar, mas a leiloeira lista as alterações que as letras foram sofrendo ao longo das três versões, que podem ser consultadas aqui.

O lote foi o mais valioso do espólio que inclui desenhos, um blusão de ganga usado por Dylan, uma pintura a óleo assinada pelo músico em 1968 ou uma Fender Telecaster eléctrica de 1983, todos arrematados por diferentes compradores por um valor total que terá ultrapassado 1,5 milhão de euros.

A Complete Unknown, o biopic de Bob Dylan protagonizado por Timothée Chalamet, estreia-se nos cinemas portugueses dia 30 deste mês.