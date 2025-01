Quarta na TV: de histórias da Guerra Fria à actualidade da justiça

A estreia de Whiskey on the Rocks, o regresso de Father Brown e O Jogo da Rainha sobressaem nas grelhas do dia.

CINEMA

Destroyer: Ajuste de Contas

Nos Studios, 14h25

Depois de uma missão mal-sucedida, a agente Erin Bell (Nicole Kidman) depara-se com um caso que parece estar ligado a esse momento. Decide perseguir os criminosos para encontrar as provas que lhe faltavam, mas não lhe vai ser fácil manter a imparcialidade. O filme é dirigido por Karyn Kusama e escrito por Phil Hay e Matt Manfredi.

O Jogo da Rainha

Prime Video, streaming

A história centra-se em Katherine Parr, sexta e última mulher de Henrique VII, rei de Inglaterra. Quando o monarca (interpretado por Jude Law) regressa da guerra com pensamentos paranóicos, ela (Alicia Vikander) percebe que se arrisca a ter o mesmo fim que as esposas anteriores. Com inteligência e sensibilidade, acaba por ter uma influência benéfica sobre ele e um papel importante na restauração da ordem na corte.

Este drama histórico esteve em competição em Cannes, onde teve direito a uma ovação de pé, e foi realizado pelo brasileiro Karim Aïnouz, segundo um argumento das irmãs Henrietta e Jessica Ashworth, a partir do romance da inglesa Elizabeth Fremantle.

SÉRIES

Whiskey on the Rocks

Disney+, streaming

Estreia. O ano é 1981. O mundo vive na tensão permanente da Guerra Fria. Um submarino soviético encalha em rochas na neutra Suécia. O país desconfia: acidente ou violação da soberania? O incidente internacional gera um impasse diplomático com potencial para desencadear uma III Guerra Mundial. Uma “versão divertida” – descrição da Disney+ – deste episódio real é o que promete esta minissérie sueca, com Rolf Lassgård a encarnar o primeiro-ministro do país na altura, Thorbjörn Fälldin.

Father Brown

Star Crime, 22h

Os casos do vigário entram na 11.ª temporada. Baseada nas histórias de GK Chesterton, a série põe Mark Williams (o Artur Weasley de Harry Potter) a vestir o hábito de um padre que resolve crimes na Inglaterra rural dos anos 1950, com dotes dedutivos capazes de envergonhar a Scotland Yard. Esta ronda abre com um homicídio nas olimpíadas locais. Novos episódios às quartas.

Bona: Velhos Amigos, Novos Inimigos

RTP2, 23h51

Espionagem, drama e uma trama baseada em eventos históricos. No início da Guerra Fria, com a Alemanha ainda a sarar feridas da II Guerra Mundial, duas agências de serviços secretos agem em direcções opostas. Eis as coordenadas da minissérie germânica de seis episódios, criada por Gerrit Hermans, em 2022, que retorna ao segundo canal nos serões de quarta-feira.

DOCUMENTÁRIO

Quando Napoleão Provocou a Europa

RTP2, 22h56

Recriações históricas são intercaladas com contributos de historiadores, jornalistas e outros estudiosos para retratar Napoleão, repensar o significado da Batalha de Waterloo e avaliar o impacto dos desígnios imperiais do estadista francês no seu país e no território europeu. Realizado por Thierry Boeuf, o documentário estreou-se originalmente em França a 18 de Junho de 2015, dia exacto do bicentenário da batalha.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Na cadeira de entrevistada senta-se Rita Alarcão Júdice, ministra da Justiça, para responder a questões do jornalista Vítor Gonçalves relacionadas com “mudanças no Ministério Público, um aumento dos casos de violência doméstica e a situação [preocupante] nas prisões”, lista a RTP, que também coloca a questão da corrupção em cima da mesa.

DESPORTO

Andebol: Suécia x Portugal

RTP2, 16h51

Directo. Passada com distinção a primeira fase do Campeonato do Mundo de andebol masculino, com três vitórias (sobre EUA, Brasil e Noruega), os “heróis do mar” iniciam a ronda principal na melhor posição, a liderar o Grupo III com quatro pontos. O primeiro encontro é com a selecção sueca, na Unity Arena, em Bærum (Noruega). Espanha e Chile são os adversários que se seguem, respectivamente na sexta-feira e no domingo, em ambos os dias às 14h30. A competição está a realizar-se na Croácia, Dinamarca e Noruega, até dia 2 de Fevereiro.