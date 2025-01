Morreu Garth Hudson, o último membro da The Band

Garth Hudson era o músico mais velho da The Band e o último membro sobrevivente dos cinco da formação original da banda canadiana. O teclista morreu esta terça-feira, aos 87 anos, passado um ano e meio da morte de Robbie Robertson, o vocalista-guitarrista. A notícia foi confirmada por órgãos de comunicação social como a agência noticiosa canadiana Canadian Press, mas a causa da morte, que terá ocorrido durante o sono no lar em Woodstock, Nova Iorque, ao início da manhã, é ainda desconhecida.

Hudson tocava teclado, com preferência, ao início, pelo órgão Lowrey, além de acordeão e saxofone, e foi também músico de sessão. Gravou e tocou com um rol variado de nomes que inclui Norah Jones, Neil Young, Muddy Waters, Keith Emerson, The Lemonheads, Bob Dylan, Neko Case, Roger Waters, Secret Machines, J.J. Cale, The Sadies, Ringo Starr, Mercury Rev, Tom Petty and the Heartbreakers, Leonard Cohen, Neil Diamond, Marianne Faithfull, Robert Palmer, Van Morrison, Indigo Girls, Los Lobos ou Camper Van Beethoven.

A The Band começou a formar-se como The Hawks, banda de suporte do músico rockabilly de Toronto Ronnie Hawkins, por volta do início dos anos 1960. Acabariam por acompanhar, mais tarde nessa década, Bob Dylan, estreando-se em nome próprio com Music From the Big Pink, de 1968, sendo "Big Pink" o nome dado a uma casa em West Saugerties, Nova Iorque, onde gravaram as famosas The Basement Tapes com Dylan. Foram a banda que Dylan escolheu para a primeira digressão depois de ser ter virado para os instrumentos eléctricos.

Entre a estreia e 1978, ano de The Last Waltz, o filme-concerto de despedida realizado por Martin Scorsese – um dos filmes mais reputados e influentes de sempre dentro deste género – e banda sonora, o quinteto original lançou mais seis discos de estúdio: The Band, Stage Fright, Cahoots, Moondog Matinee, Northern Lights - Southern Cross e Islands. Pararam a actividade e voltaram a juntar-se em 1983, já sem Robbie Roberston, tendo gravado mais três álbuns nos anos 1990. Essa nova formação incluiu sempre Hudson.

No Instagram, a conta oficial da banda chamou-lhe "um génio musical e alicerce do som intemporal da banda". O texto incluía também uma citação do músico: "Encontrei verdadeira satisfação em ajudar as pessoas chegarem ao fundo dos seus sentimentos." Afirma ainda que "através da sua música, ele fez mesmo isso – ajudando-nos a todos a sentir mais profundamente e a ligarmo-nos a algo maior".