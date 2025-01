Cantares do Andarilho a várias vozes: “É quase como se José Afonso voltasse a cantar”

O projecto Cantares do Andarilho, ou Wanderer Songs, chega aos palcos da Casa da Música e do Tivoli BBVA esta semana, a par da sua edição em CD e nas plataformas digitais.

Estreou-se nos Açores como Cantares do Andarilho mas já se apresentou na Alemanha como Wanderer Songs. E é com esta dupla designação, em português e em inglês, que este projecto que reúne músicos de várias áreas a reinterpretarem à sua maneira canções de José Afonso se apresenta agora de novo palco, no Porto e em Lisboa e em disco. O primeiro concerto será no Porto, na Casa da Música, esta quarta-feira, às 21h30, e o segundo em Lisboa, no Tivoli BBVA, quinta-feira, às 21h. O disco, com lançamento marcado para sexta-feira, em CD e digital, já deverá estar disponível nos dias dos concertos. Terá uma edição em vinil, mas mais tarde.