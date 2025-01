Aos 75 anos, o Festival de Berlim evolui na continuidade com Bong Joon-ho, Richard Linklater e Hong Sang-soo

Numa paisagem cultural marcada pelas convulsões em torno da questão israelo-palestiniana, e numa edição que, iniciando-se a 13 de Fevereiro e prolongando-se até dia 23, vai terminar no exacto dia das eleições antecipadas na Alemanha, o 75.º Festival de Berlim manterá o "ADN interveniente" que sempre marcou o evento. Como a nova directora Tricia Tuttle fez questão de dizer esta manhã na apresentação do programa, é impossível, numa cidade com a história de Berlim, "fugir a ser um festival político". E se a controvérsia que rodeia o tema da liberdade de expressão no país afectou inevitavelmente a organização, assumiu a norte-americana, afectou-o menos do seria expectável.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt