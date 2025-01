Olhe para o céu: há quatro planetas aparentemente alinhados que vão estar visíveis

“Olhei para o céu e estava estrelado”: mas como distingo a olho nu os planetas das estrelas? O segredo está em procurar no céu nocturno os corpos celestes que não cintilam, ou seja, que não “piscam”, sendo Janeiro e Fevereiro deste ano “bons meses para observar planetas”.

Quem o diz é Ricardo Reis, do grupo de comunicação de ciência do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que insta os leitores a olharem para o céu a partir desta noite, de terça para quarta-feira. A Sudoeste, explica ao PÚBLICO, encontra-se “uma autêntica ‘superestrela’ que não cintila – que, na verdade, é o planeta Vénus”. Logo abaixo, “e a ficar mais baixo a cada dia que passa”, está Saturno.

Júpiter surge, “rodando 90 graus, a Sudeste e bem alto no céu” e, “finalmente, praticamente oposto a Vénus, virado a Este”, está o planeta Marte com “uma tonalidade meio alaranjada ou avermelhada”.

Estes quatro planetas estarão “visíveis ao mesmo tempo [a olho nu] e a desenhar uma aparente linha que atravessa o céu”, explica Ricardo Reis, acrescentando não ser possível ver Mercúrio, “que está a cruzar em frente ao Sol”. “E quando Mercúrio se começar a ver ao anoitecer, lá para o dia 21 ou 22 de Fevereiro, é a altura em que Saturno já estará demasiado baixo e a ficar demasiado próximo do Sol para se observar facilmente.”

Na realidade, frisa o especialista, “esta linha imaginária é apenas a projecção do plano do nosso sistema solar no nosso céu”, à qual se dá o nome de “eclíptica”. “Os planetas orbitam todos mais ou menos no plano do sistema solar, por isso, no nosso céu, o seu movimento aparente ocorre mais ou menos ao longo desta linha imaginária.”

Importa salientar que “este é um alinhamento aparente dos planetas no céu”, e não “um alinhamento real dos planetas no sistema solar” – até porque “eles não estão todos do mesmo lado do Sol”, afirma Ricardo Reis. “Ora, se se movem – aparentemente – todos ao longo da eclíptica, quando estão mais do que dois visíveis no céu ao mesmo tempo, naturalmente parecem alinhados.”

Foto Previsão do alinhamento dos planetas na noite de 24 de Janeiro de 2025 Planetário do Porto - Centro Ciência Viva/Stellarium

A juntar a estes planetas, há mais dois que não se conseguem ver a olho nu: Úrano e Neptuno – embora o especialista admita que talvez seja possível observá-los num céu com pouca poluição luminosa com recurso a binóculos ou telescópios.

Entre 31 de Janeiro e 12 de Fevereiro, acrescenta Ricardo Reis, a Lua vai parecer juntar-se a este desfile. “Embora a órbita da Lua esteja ligeiramente inclinada em relação à eclíptica, no céu parece quase alinhada com os outros.”

Segundo o representante do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, “alinhamentos aparentes de planetas não são raros, mas não ocorrem todos os anos”. “Por isso vale sempre a pena dar uma espreitadela.”