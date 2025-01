Astrónomos detectam os ventos mais rápidos alguma vez medidos num planeta

Tais ventos ocorrem no equador do planeta WASP-127b, um gigante gasoso fora do sistema solar que dista da Terra mais de 500 anos-luz.

Astrónomos detectaram os ventos mais rápidos alguma vez medidos num planeta e que podem atingir a velocidade de 33 mil quilómetros por hora, anunciou esta terça-feira o Observatório Europeu do Sul (ESO, na sigla em inglês).

Tais ventos ocorrem no equador do planeta WASP-127b, um gigante gasoso fora do sistema solar que dista da Terra mais de 500 anos-luz.

A descoberta foi feita por uma equipa internacional de astrónomos com o auxílio do Telescópio Muito Grande, ou Very Large Telescope (VLT)​, do ESO, no Chile, e é descrita num artigo publicado esta terça-feira na revista científica Astronomy & Astrophysics.

O WASP-127b é ligeiramente maior do que Júpiter, o maior planeta do sistema solar, mas tem apenas uma fracção da sua massa, segundo o ESO, organização da qual Portugal é membro.

Por comparação, no sistema solar, o vento mais rápido foi detectado em Neptuno, a uma velocidade de 1800 quilómetros por hora.

Os astrónomos mapearam o clima e a composição de WASP-127b, descoberto em 2016, tendo detectado a presença de moléculas de vapor de água e monóxido de carbono na atmosfera do planeta e concluído que as regiões polares são mais frias.

"Compreender a dinâmica destes exoplanetas ajuda-nos a explorar mecanismos como a redistribuição de calor e processos químicos, melhorando a nossa compreensão da formação planetária e potencialmente lançando luz sobre as origens do nosso próprio sistema solar", sustenta, citado no comunicado do ESO, um dos co-autores do artigo, David Cont, da Universidade Ludwig Maximilian de Munique, na Alemanha.