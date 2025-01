Trump pode desfazer a política ambiental de Biden só com decretos?

Para além de sair do Acordo de Paris, Donald Trump assinou uma revoada de decretos presidenciais nas suas primeiras horas de regresso à Casa Branca para virar do avesso a politica ambiental e climática dos Estados Unidos (EUA). Vai ser assim tão simples acabar com tudo o que Joe Biden fez nos últimos quatro anos?

Que mudanças anunciou Trump na política ambiental dos EUA?

O Presidente declarou uma “emergência energética” nos Estados Unidos, afirmando, de forma falsa, que o país tem um “abastecimento inadequado de energia”, quando os EUA se tornaram, durante o mandato de Biden, os maiores produtores e exportadores de petróleo e gás natural mundiais.

Trump refere que os preços elevados da energia “são exacerbados pela diminuta capacidade” de os EUA em defenderem-se dos “agentes estrangeiros hostis”, justificando assim a necessidade de investir a toda a velocidade na exploração de combustíveis fósseis.

Para fazer isto, preconiza uma avaliação ligeira e rápida dos impactos dos projectos à luz da Lei das Espécies Selvagens, um chapéu legal para a conservação da natureza nos EUA. A produção de energia toma precedência sobre tudo.

Mas se há uma “emergência energética”, não faria sentido continuar a desenvolver energias limpas?

Trump tem uma embirração particular com a energia eólica offshore; há mesmo um decreto específico com o objectivo de não só retirar todas as autorizações para as montar em áreas da plataforma continental exterior, mas também rever todos os projectos.

Em resultado desta decisão, as acções de empresas europeias com projectos em curso nos EUA caíram nesta terça-feira. A dinamarquesa Orsted sofreu uma queda de 17%, diz a Reuters. As portuguesas EDP e EDP Renováveis estão também a ser penalizadas, devido à forte aposta no mercado norte-americano.

Como é que fica o Alasca? Biden não tinha restringido a exploração de combustíveis fósseis lá?

No início do ano, Biden proibiu a exploração de petróleo e gás em alto-mar numa grande área, nas costas Leste e Oeste, golfo do México oriental e partes do norte do mar de Bering, junto ao Alasca. A medida foi sobretudo simbólica, pois não teria impacto em áreas onde há interesse na prospecção e exploração de petróleo e gás.

Mas Trump revogou esta decisão e outra, de 2023, que visa mais directamente o Alasca, pois travava a exploração de combustíveis fósseis no Árctico. “É imperativo reverter imediatamente as restrições punitivas impostas pela anterior Administração que visam o desenvolvimento de projectos em terrenos públicos no Alasca”, diz o decreto.

Um Presidente pode revogar o decreto de outro?

Essa é uma questão legal em aberto. Os tribunais só se pronunciaram uma vez, quando grupos ambientalistas processaram Trump, em 2017, por ter usado um decreto presidencial para revogar outro, do seu antecessor, Barack Obama, que preservava áreas do mar de Chukchi, no Árctico, da exploração petrolífera, diz a Reuters.

Em 2019, uma juíza de Anchorage, no Alasca, determinou que o decreto de Trump era ilegal. Administração Trump pediu recurso – mas o processo arrastou-se até depois das eleições presidenciais, e quando Joe Biden tomou posse, simplesmente desistiu. Portanto, nunca houve uma decisão final sobre esta questão de um Presidente poder revogar o decreto de outro – mas Trump está a repetir o que já tinha feito com Obama.

Então estas políticas que Trump quer impor vão mesmo para a frente? Ou vão ser contestadas?

Como vimos, podem ser contestadas em tribunais, ou ter oposição no Congresso, embora pelo menos durante os primeiros dois anos Trump tenha maioria. Mas o próprio mercado pode fazer Trump recuar em políticas como aquilo a que ele chama “acabar com a obrigatoriedade dos veículos eléctricos” (que não existe). Afinal, o patrão da Tesla, Elon Musk, é seu aliado e faz parte da Administração.

Muitas empresas de combustíveis fósseis têm-se mostrado favoráveis a que haja menos regulação, mas não a aumentar a produção, que já é elevada, porque isso faria os preços baixar, salienta o New York Times. Na verdade, os preços do petróleo baixaram já nesta segunda-feira, em resposta aos anúncios de Trump.

Foto Donald Trump a assinar um dos muitos decretos presidenciais que lançou nas primeiras horas da sua presidência Carlos Barria/REUTERS

Quanto às energias alternativas, uma parte substancial do pacote de apoio à transição energética de Joe Biden funciona através da atribuição de créditos nos impostos, se as empresas usarem energias limpas. Essa política não é afectada pelos decretos presidenciais, só o Congresso a poderia mudar. E muitos estados republicanos têm beneficiado com esta política fiscal, inclusivamente o Texas, rico em petróleo mas também investidor em renováveis.

Há alguma coisa sobre os incêndios de Los Angeles nos decretos?

Há um decreto chamado "pôr as pessoas à frente de um peixe" que corporiza uma ideia falsa que Trump espalhou — a de que os reservatórios tinham pouca água porque esta havia sido desviada para conservar um pequeno peixe. O diploma não faz referência a ajudas específicas aos californianos na sequência de um dos maiores incêndios que afectaram o estado.