Populações de coelho-bravo em Portugal têm múltiplas infecções virais

Estudo conclui que as populações naturais do coelho-bravo enfrentam um nível elevado de co-infeções virais, até quatro ao mesmo tempo. Problema fragiliza espécie-chave nos ecossistemas mediterrânicos.

O coelho-bravo enfrenta um nível de infecções múltiplas mais elevado do que se julgava, indica um estudo que evidencia a fragilidade do estado imunitário da espécie. Segundo um comunicado da ANP/WWF, que representa em Portugal a organização ambientalista internacional World Wide Fund for Nature, o estudo foi feito pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária de Portugal (INIAV) e mostrou que as populações naturais do coelho-bravo enfrentam um nível elevado de co-infecções virais, até quatro ao mesmo tempo identificadas em alguns coelhos.

O estudo, no âmbito do projecto LIFE Iberconejo, revelou a grande fragilidade de uma "espécie-chave nos ecossistemas mediterrânicos", as populações naturais de coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus).

"Compreender a dinâmica e o impacto destas infecções nas populações de coelho-bravo é essencial para desenvolver estratégias de gestão eficazes e baseadas na ciência, que permitam respostas rápidas em caso de potenciais surtos," afirma Ramón Pérez de Ayala, director do projecto LIFE Iberconejo, citado na nota de imprensa.

A ANP/WWF lembra no documento que as doenças infecciosas têm sido um factor determinante no declínio das populações de coelho-bravo em grande parte da Península Ibérica, levando à sua classificação como "Em Perigo" pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), em 2019.

A mixomatose, na década de 1950, e a doença hemorrágica viral dos coelhos (DHV), nos anos 1980, causaram grande mortalidade. Em 2011, uma nova espécie de DHV surgiu em França, afectando até mesmo coelhos jovens, antes imunes.

O estudo do INIAV, publicado na mais recente edição da revista Veterinary and Animal Science, analisou 68 coelhos-bravos recolhidos no sul, centro e norte de Portugal entre 2017 e 2024. Este estudo representa o inquérito sorológico mais abrangente realizado sobre coelhos-bravos na Península Ibérica, identificando vírus de sete famílias diferentes. Foram incluídos exemplares encontrados mortos, caçados e aparentemente saudáveis.

Segundo os resultados 27,8% das amostras analisadas estavam infectadas simultaneamente com o vírus da mixomatose e o vírus da doença hemorrágica viral dos coelhos tipo 2 (RHDV2). Pela primeira vez, foram documentados coelhos infectados com até quatro vírus em simultâneo, "incluindo agentes patogénicos menos estudados, como herpes e o rotavírus".

"A elevada prevalência de co-infecções em coelhos-bravos sugere que as infecções primárias podem enfraquecer o sistema imunitário, permitindo a invasão de outros agentes patogénicos e causando, potencialmente, desfechos clínicos mais graves", referem os autores do estudo, citados no comunicado.

A ANP/WWF alerta para uma "lacuna significativa" no conhecimento do estado epidemiológico e impacto das doenças nas populações de coelhos, apesar de Portugal e Espanha terem planos nesta área.

Os coelhos-bravos são a principal presa do lince-ibérico e a regressão das suas populações é um problema para a recuperação dos grandes felinos selvagens. No entanto, o estatuto de conservação do lince-ibérico (Lynx pardinus) foi revisto em 2024 e passou da categoria “em perigo” para “vulnerável”, mostrando que esta espécie de felino, embora continue ameaçada, está mais longe da extinção.

O projecto LIFE Iberconejo, que pretende conhecer e melhorar o estado das populações de coelho-bravo na Península Ibérica, e prevenir dados que possa causar à agricultura, desenvolveu um sistema abrangente para monitorizar o estado de saúde dos coelhos-bravos nos dois países. Foi desenvolvido até ao fim de 2024 e coordenado pela WWF de Espanha.