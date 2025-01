Incêndios poderão ser factor decisivo para Árctico se tornar num emissor de CO2

Aquecimento do Árctico está a aumentar absorção de CO2 devido ao crescimento vegetal, diz estudo. Mas descongelamento do permafrost e incêndios florestais já tornaram 40% da região emissora de CO2.

As alterações climáticas vão moldando pouco a pouco os ecossistemas terrestres, com implicações que os cientistas ainda estão a tentar avaliar. Na região do Árctico, parte dessa mudança está a acontecer na vegetação. Um novo estudo detectou que, entre 2001 e 2020, o aumento da vegetação está a fazer com que seja absorvido mais dióxido de carbono (CO2) através da fotossíntese.

Essa é uma boa notícia no contexto das alterações climáticas. Quanto mais do CO2 emitido pelas actividades humanas for absorvido pela vegetação e não se acumular na atmosfera, menos intenso se torna o efeito de estufa, que está na base do aquecimento global.

No entanto, o descongelamento do pergelissolo (no inglês, permafrost) do Árctico, que permite aos microrganismos degradarem a matéria orgânica que estava conservada no solo, libertando assim CO2 (e também metano), assim como os incêndios florestais naquela região, com emissão directa de CO2, estão a puxar a balança na outra direcção.

“Em média, há mais absorção de CO2 do que libertação”, explica ao PÚBLICO Anna-Maria Virkkala, primeira autora do estudo, publicado nesta terça-feira na revista Nature Climate Change. “Mas há alguns anos que, na região com pergelissolo, o sistema é um pequeno emissor líquido de CO2”, explica a investigadora, que pertence ao Centro de Investigação Climática de Woodwell, em Falmouth, Maryland, nos Estados Unidos.

O trabalho recorreu a várias técnicas para analisar os fluxos de CO2 que fazem parte do ciclo de carbono, produzindo um perfil da “respiração” daquele gás na região do Árctico. De fora ficou o metano, que é outro gás com um peso significativo para o efeito de estufa e que também é libertado do pergelissolo, mas não foi incluído neste estudo.

A equipa por trás do estudo, formada por algumas dezenas de investigadores, avaliou a região de tundra, com as suas zonas húmidas, as suas pradarias e regiões arbustivas, tão geladas que dificilmente cresce uma árvore, e também a floresta boreal, dois ecossistemas que se espalham pelo Canadá, pela Península da Escandinávia e pela Rússia. Portanto, a área analisada estende-se a sul do limite geográfico do círculo polar Árctico.

“Cerca de 80% desta área da região do Árctico boreal pertence à região do pergelissolo, em que os solos estão congelados durante todo o ano, excepto, talvez, uma parte da camada superior do solo que está descongelada no Verão”, explica Anna-Maria Virkkala. “Mas quando o pergelissolo começa a derreter com as alterações climáticas, o CO2 deixa de estar salvaguardado no solo congelado e parte dele pode ser libertado para a atmosfera.” É isso que está a acontecer em cerca de 34% da região, adianta o estudo.

Um futuro preocupante

Para analisar estes fluxos, os cientistas usaram os dados de torres de co-variância de vórtices turbulentos, estruturas com instrumentos que permitem medir fluxos de energia, vapor de água e CO2. A partir destes dados é possível, através de equações matemáticas, produzir estimativas das emissões e absorções de CO2 que estão a ocorrer num dado lugar. Ao mesmo tempo, os investigadores usaram também os dados de pequenas câmaras colocadas na tundra para medir a concentração de CO2 e também fazer estimativas locais dos fluxos daquele gás.

Estas medições proporcionaram dados de qualidade do fluxo de CO2 em pontos específicos da região analisada ao longo de duas décadas. Para extrapolar para toda a área, a equipa usou dados de detecção remota que forneceram informação sobre a produtividade da vegetação, e dados climáticos. Por fim, juntando os dois blocos de informação e usando modelos de aprendizagem automática foi possível “extrapolar os fluxos para todo o domínio”, explica a investigadora. A equipa estudou apenas as massas terrestres, os lagos e os rios ficaram de fora.

Além do impacto do descongelamento de pergelissolo, a equipa apercebeu-se da importância dos incêndios florestais na equação dos fluxos de CO2. “Os incêndios florestais são muito importantes. Sabemos que a sua frequência e gravidade estão a aumentar”, refere Anna-Maria Virkkala. Com os incêndios florestais, a área do Árctico estudada que é, em média, emissora de CO2, sobre de 34% para 40%. “Há centenas de anos, este sistema tem sido um forte sumidouro de CO2 em quase toda a sua área. Esta é uma grande mudança em relação ao que acontecia.”

A investigadora está preocupada com o futuro do Árctico. Por um lado, o papel da vegetação enquanto sumidouro de CO2 poderá aumentar com o aquecimento daquela região, mas apenas até um certo limite, a partir do qual não há como absorver mais CO2. Por outro, esse limite não é explícito para os microrganismos que decompõem a matéria orgânica do solo descongelado.

“Há muita matéria orgânica no solo que os micróbios podem continuar a decompor e libertar esse carbono para a atmosfera quando as temperaturas aquecerem”, aponta. Somado a isto, os incêndios florestais poderão fazer a balança virar de uma vez por todas. “Podem ser o factor que faz o ecossistema ultrapassar o ponto de viragem de ser um sumidouro para passar a ser uma fonte.” Nesse caso, aquela região passaria a influenciar a concentração global atmosférica de CO2 de uma forma positiva. O que, recorda Anna-Maria Virkkala, preocupada, “amplificaria o aquecimento global”.