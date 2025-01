Trump lança memecoin e acumula 50 mil milhões de dólares em dois dias

A criptomoeda criada na sexta-feira, 17 de Janeiro, por Donald Trump continua a valorizar e o montante detido pelo Presidente eleito e pelos seus parceiros vale agora mais de 52 mil milhões de dólares (50 mil milhões de euros), embora apenas no papel, por enquanto.

A memecoin — um activo virtual inspirado num meme, imagem ou ideia geralmente relacionada com humor que se torne viral na internet — de Trump, também conhecida como $TRUMP, está nos 58 dólares (56 euros) na manhã desta segunda-feira, dando-lhe uma capitalização de mercado de cerca de 11,7 mil milhões de dólares (cerca de 10 mil milhões), de acordo com a CoinMarketCap, que a classificou como a 18.ª maior criptomoeda do mundo.

Cerca de 200 milhões de unidades desta moeda digital foram colocados no mercado desde sexta-feira. Os restantes 800 milhões de unidades deverão ser emitidos no prazo de três anos e serão inteiramente atribuídos a Donald Trump e aos seus parceiros neste projecto. A criptomoeda tinha um preço inicial de dez dólares (cerca de 9,70 euros), mas disparou 600% em apenas dois dias, para um preço máximo de 72 dólares (cerca de 70 euros), o valor máximo até agora.

O token digital é ilustrado com várias imagens, incluindo a fotografia tirada momentos depois de Trump ter sido atingido a tiro numa orelha durante um comício em Julho. Do número total de moedas, 80% são propriedade da CIC Digital, que é uma afiliada da Trump Organization, e de outra empresa chamada Fight Fight Fight, lê-se no site da moeda digital.

E seguindo os passos do marido, Melania também lançou uma memecoin que derrubou brevemente o preço da moeda de Trump. O Presidente eleito fez uma publicação na sua plataforma de media, a Truth Social, assim que a moeda foi lançada. "É hora de celebrar tudo o que defendemos: vencer!", escreveu, adicionando um link para a plataforma onde as moedas podem ser compradas.

Já no site, lê-se que as memecoins, moedas digitais frequentemente susceptíveis a oscilações de preço e quedas, se destinam a "funcionar como uma expressão de apoio e compromisso com os ideais e crenças incorporados pelo símbolo $TRUMP e criativos associados, e não se destinam a ser uma oportunidade de investimento, contrato de investimento ou valor de qualquer tipo".

O lançamento de activos digitais por Trump a menos de 48 horas de regressar à Casa Branca levanta questões sobre ética e conflitos de interesse. Também a bitcoin – a moeda digital mais conhecida do mundo – atingiu um novo recorde, subindo 4% para 108 dólares (104 euros) na manhã desta segunda-feira. A moeda atingiu novos recordes desde a vitória de Trump em Novembro. Como escreve o El País, Trump, que inicialmente alegou que as criptomoedas eram uma farsa, agora tornou-se um defensor ferrenho e, durante o seu mandato, prometeu uma regulamentação amigável para o sector.

Trump prometeu mesmo ser um "presidente criptográfico" e espera-se que nomeie os criptoactivos como um imperativo ou prioridade nacional – uma formulação estratégica destinada a orientar as agências governamentais a trabalhar com o sector em causa. Trump tem conseguido um forte apoio da indústria de criptomoedas, que tem uma presença poderosa em Washington, apoiada por grupos de acção política bem financiados. Uma série de empresas, incluindo a Coinbase e a Ripple, fez nos últimos meses doações para a campanha de Trump. Na passada sexta-feira, dias antes da tomada de posse, o sector reuniu-se num evento de apoio a Trump.

Mesmo quem está há muito enraizado na comunidade das criptomoedas ficou surpreendido com o lançamento da memecoin de Trump. "Mesmo sendo tentador descartar isto como apenas mais uma cena de Trump, o lançamento do token oficial abre uma caixa de Pandora de questões éticas e regulatórias", disse Justin D'Anethan, um analista de criptografia independente baseado em Hong Kong, à agência Reuters.

"Embora a moeda represente uma mistura do mundo das finanças descentralizadas com a arena política, também esbate as linhas entre governação, lucro e influência. Será que as figuras públicas, especialmente as que têm tanta influência política, devem exercer este tipo de influência nos mercados especulativos? Essa é uma questão que os reguladores provavelmente não vão ignorar", apontou.