Técnicos de emergência do INEM exigem receber todas as horas extra que trabalharam

Sindicato aconselhou técnicos a não fazerem horas extra acima do limite legal dos 60% do salário-base, enquanto atraso não for esclarecido. Alguns técnicos trabalharam 120% a 140% acima do salário.

Os técnicos de emergência médica pré-hospitalar do Instituto Nacional de Emergência Médica que fizeram, entre Dezembro e Janeiro, horas extraordinárias acima do limite habitualmente aplicável à função pública temem não vir a ser pagos por este trabalho.

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, explica que na sequência da greve às horas extra que estes profissionais fizeram em Novembro - que deixou os serviços do INEM num pandemónio e durante a qual morreram 11 doentes que precisavam de socorro urgente – a direcção do instituto avisou os respectivos dirigentes de que a ministra da Saúde tinha decidido por despacho acabar com os limites à prestação de serviço extraordinário até Agosto de 2025, o que permitiu terminar o protesto e reforçar escalas de serviço.

“Ainda estamos a tentar perceber o que se passa, mas o departamento de recursos humanos do INEM diz-nos que não tem despacho nenhum” que permita pagar as horas extra realizadas acima dos 60% do salário-base, conta Rui Lázaro, que já pediu esclarecimentos à direcção do INEM e vai também interpelar a ministra Ana Paula Martins. “Ora houve técnicos que trabalharam 120% e 140% acima do seu salário-base de Dezembro para cá. Com ou sem despacho esse trabalho feito vai ter de ser pago”, avisa o sindicalista, que equaciona a marcação de um novo protesto caso isso não venha a acontecer.

Enquanto a questão não se esclarece, o sindicato aconselhou os trabalhadores a não voltarem a fazer horas extra acima do limite legal dos 60% do salário-base.

Esta segunda-feira, 200 novos técnicos de emergência assinaram o contrato de trabalho com o INEM, após ter terminado o recrutamento realizado através de um concurso lançado em Agosto passado. Os profissionais terão agora um período de formação de cerca de seis meses, após os quais, se forem aprovados, estarão em condições de integrar os quadros do instituto e as escalas de um dos vários serviços.

Os nove dias de greve ocasionaram falhas no socorro que levaram o Ministério Público a desencadear sete inquéritos às mortes registadas, um dos quais foi entretanto arquivado. Ainda não se conhecem os resultados do inquérito aberto também pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde aos mesmos acontecimentos.

Mesmo que volte a realizar-se uma nova paralisação, Rui Lázaro descarta a possibilidade de ela vir a ter os mesmos efeitos da de há dois meses, altura em que não foram assegurados os serviços mínimos.

O PÚBLICO questionou o Ministério da Saúde sobre os motivos deste atraso, mas não obteve resposta até ao momento. Com M.O.