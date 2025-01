Judiciária investiga cartas suspeitas enviadas a vários órgãos de soberania

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar, em articulação com a Polícia de Segurança Pública e com a Guarda Nacional Republicana, a origem de várias cartas suspeitas, enviadas com idêntica missiva e conteúdo para vários órgãos de soberania, contendo no seu interior uma substância em pó. Segundo a PSP, "não houve danos materiais nem lesões pessoais a registar".

Ao que o PÚBLICO apurou junto de fonte policial, foram enviadas cartas para a Presidência da República, Assembleia da República, Campus XXI (antigo edifício da CGD onde está agora a sede do Governo), Autoridade Nacional da Protecção Civil e pelo menos dois ministérios (Infra-Estruturas e Administração Interna).

Em comunicado, a PJ informa que foi activada esta segunda-feira por comunicação efectuada pela Polícia de Segurança Pública a dar conta da detecção de várias cartas enviadas a órgãos de soberania, contendo no seu interior uma substância em pó.

"A investigação prossegue no sentido de identificar a origem e autoria das cartas, bem como a natureza da substância", revela a PJ.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) revela que pelas 12h40 desta segunda-feira respondeu a diversas chamadas de remessa de envelopes suspeitos, designadamente para alguns órgãos de soberania e entidades públicas.

Através do Centro de Inactivação de Explosivos e Segurança em Subsolo da Unidade Especial de Polícia e do Comando Metropolitano de Lisboa, a PSP revela que "assim que teve notícia das ocorrências reagiu de imediato com equipas especializadas, treinadas e capacitadas para este tipo de ameaça, tendo tido a colaboração da Guarda Nacional Republicana, da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Emergência Médica".