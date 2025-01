Encontrado corpo de português arrastado por correntes fortes na República Dominicana

Autoridades recuperaram corpos de quatro turistas que foram arrastados por correntes fortes. Outras duas pessoas foram resgatadas com vida e enviadas para um centro médico para observação.

As autoridades da República Dominicana anunciaram no domingo, 19 de Janeiro, que recuperaram os corpos de quatro turistas, entre os quais um português, que tinham desaparecido na sexta-feira numa praia de uma estância turística de Punta Cana, leste do país.

Segundo a protecção civil dominicana, os turistas foram arrastados por correntes fortes e outras duas pessoas foram resgatadas com vida e enviadas para um centro médico para observação.

Um comunicado do município de Verón citado pela imprensa local refere que as vítimas mortais têm nacionalidade polaca e portuguesa e que o hotel em que estavam alojados indicou que estava hasteada bandeira vermelha na praia de Arena Gorda devido a ondulação forte.

A SIC Notícias tinha noticiado que uma das vítimas era portuguesa, um homem de 67 anos.