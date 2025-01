Acumulação de funções: Inspecção-Geral da Saúde avança com investigação alargada aos dirigentes do SNS

A Inspeçcão-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) confirmou que vai fazer uma inspecção para verificação do cumprimento das normas relativas à acumulação de funções públicas com funções ou actividades privadas pelo ex-director executivo do SNS, António Gandra d'Almeida, depois de uma investigação da SIC lhe ter imputado a acumulação de rendimentos incompatíveis durante um período de dois anos em que foi dirigente do INEM ao mesmo tempo que prestava serviços para vários hospitais, nomeadamente nos de Portimão e Faro, além de Vila Nova de Gaia, como o PÚBLICO noticiou.

Ao mesmo tempo, a IGAS propõe-se fazer uma auditoria (desdobrada em vários processos) ao desempenho das diversas entidades do SNS e do Ministério da Saúde para escrutinar o cumprimento das normas que regulam a acumulação de funções por parte das “pessoas que ocupam os cargos de direcção nessas entidades”. A IGAS pretende ainda aferir a “eficácia dos mecanismos de controlo interno que devem assegurar o cumprimento dessas normas”.

No caso de Gandra d'Almeida, a inspecção debruçar-se-á sobre o período em que aquele responsável exerceu funções públicas, em cargos de direcção no Instituto Nacional de Emergência Médica (entre Novembro de 2021 e Janeiro de 2024), mas também nos quase oito meses em que esteve como director-executivo do SNS, entre Junho de 2024 e a passada sexta-feira.

Entre Novembro de 2021, altura em que se tornou dirigente do INEM, em meados de 2024, quando passou a liderar a direcção executiva do SNS, o tenente-coronel do Exército continuou a efectuar cirurgias nas urgências do Hospital de Gaia, como tarefeiro. Em 2022, ainda tripulou, na mesma qualidade, as viaturas de emergência médica do Hospital de Abrantes. Apesar de este último serviço estar assinalado num documento oficial do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que assinala a prestação de 200 horas de serviço nesse ano, e de uma fonte médica ter confirmado essa informação, Gandra d'Almeida assevera que nunca acumulou o serviço em Abrantes com as funções de dirigente do INEM.

No que respeita aos restantes contratos que poderão configurar acumulação indevida de funções, o dirigente demissionário continua a defender a sua conformidade com a lei. “A Inspecção-Geral das Actividades em Saúde fará o seu trabalho e logo se verá da legalidade ou não”, disse ao PÚBLICO no sábado.

Segundo o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, "o exercício de cargos dirigentes é feito em regime de exclusividade" e "implica a renúncia ao exercício de quaisquer outras actividades ou funções de natureza profissional, públicas ou privadas, exercidas com carácter regular ou não, e independentemente da respectiva remuneração". Na sexta-feira, a SIC noticiou que, durante cerca de dois anos, António Gandra d'Almeida terá auferido mais de 200 mil euros pelos turnos que cumpria nos hospitais algarvios de Portimão e Faro, apesar de só ter recebido autorização do INEM para o fazer se não recebesse qualquer vencimento por esse trabalho.

Os contratos de Gandra com os diferentes hospitais foram celebrados através de duas empresas: a Raiz Binária e a Tarefas Métricas, sendo que, antes de se tornar director executivo do SNS, o médico transferiu as quotas que tinha nestas firmas, uma unipessoal e outra com três empregados, para os filhos menores.