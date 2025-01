O efeito Trump, fake news e a hipocrisia da liberdade de expressão

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

A posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, anos atrás — ele volta ao poder nesta segunda-feira (20/01) —, parece ter balançado a árvore da extrema-direita ao redor do mundo. Desde então, caíram frutas até então ocultas ou adormecidas, expondo ideias e práticas que muitos julgavam enterradas. No Brasil, essa onda trouxe à tona narrativas autoritárias e anacrônicas, como os frequentes elogios à ditadura militar.

Muitos parecem ignorar — ou preferem distorcer — a tragédia que esse regime causou, com repressão, censura e destruição de direitos fundamentais. Mas esse movimento não ficou apenas no revisionismo histórico. Encontrou nas plataformas digitais um terreno fértil para prosperar, alimentando a proliferação absurda de fake news.

Nesse cenário, Mark Zuckerberg e sua empresa, Meta, desempenharam um papel central. Enquanto proclamam o combate à desinformação, suas plataformas continuam priorizando algoritmos que amplificam discursos de ódio, teorias da conspiração e manipulação política. É como se a tecnologia fosse sequestrada para servir a interesses autoritários e mercantilistas.

No Brasil, os movimentos da extrema-direita abraçaram essas ferramentas digitais como armas principais. O WhatsApp, o Facebook e o Telegram, tornaram-se campos de batalha onde a realidade é distorcida, reputações são destruídas e mentiras são transformadas em verdades para manipular a opinião pública. A desinformação alimenta divisões sociais e fortalece discursos que desprezam a ciência, glorificam o autoritarismo e atacam qualquer manifestação progressista.

O mais contraditório nesse processo é o uso da liberdade de expressão como escudo por aqueles que, historicamente, nunca a defenderam. Movimentos autoritários, que perseguiram artistas, jornalistas e intelectuais, agora, usam o discurso de liberdade para justificar ataques à democracia, propagação de ódio e disseminação de mentiras. Essa apropriação deturpa completamente o conceito de liberdade, transformando-o em ferramenta de opressão e manipulação.

Zuckerberg, por sua vez, encarna essa ambiguidade. Sua Meta diz lutar contra a desinformação, mas suas ações mostram o contrário: priorizam o lucro acima de qualquer preocupação ética. Ele permite que suas plataformas sejam usadas para amplificar discursos extremistas e, quando pressionado, oferece respostas tardias e ineficazes.

Essa postura contribui diretamente para a desestabilização de democracias em todo o mundo, incluindo o Brasil. Aqui, vivemos as consequências dessa onda. O discurso autoritário ganha força, exaltando a censura, desvalorizando a ciência e promovendo um perigoso revisionismo histórico. A memória coletiva é atacada, as conquistas democráticas são ignoradas e o passado é reescrito para atender a interesses reacionários.

O que estamos enfrentando é muito mais do que uma crise política. Trata-se de uma guerra cultural e informacional. É a própria noção de verdade que está sob ataque, junto com os pilares que sustentam a cultura, a história e a democracia. Diante desse cenário, é fundamental que artistas, intelectuais, jornalistas, políticos e cidadãos comprometidos com a democracia se levantem.

Precisamos denunciar o papel das plataformas digitais nesse processo, resistir à proliferação de fake news e expor a hipocrisia daqueles que usam a liberdade de expressão como fachada para promover o autoritarismo. Somente com vigilância, coragem e ações coletivas podemos impedir que os frutos venenosos dessa árvore balançada continuem a envenenar sociedades ao redor do mundo. A democracia, a arte e a verdade precisam de defensores incansáveis. E o momento de agir é agora.