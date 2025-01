Motoristas de aplicativos já tiveram dias de glória, agora, luta é por sobrevivência

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Mudar de país requer coragem e resiliência. E nos planos de muitas das pessoas que trocaram o Brasil por Portugal estão a busca de uma nova oportunidade de trabalho e, claro, a estabilidade financeira, nem que, para isso, o jeito seja recorrer a uma atividade temporária para garantir uma renda extra. Nesse contexto, ser motorista de aplicativos tornou-se uma opção bastante procurada. Brasileiros de diversas origens sociais e geográficas compõem uma parcela significativa dos trabalhadores do setor.

Há quem tenha sonhado e investido tempo e recursos para conseguir exercer o ofício de TVDE — transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrônica, segundo a legislação portuguesa. Há, também, quem veja o trabalho apenas como uma solução temporária. Em quaisquer dos casos, o motorista passa por longas horas ao volante, enfrenta altos custos de manutenção do carro e desafios de adaptação à legislação lusa. Cada registro de TVDE é como se fosse uma microempresa.

Foto Philipe Wagner era produtor de eventos no Brasil, mas não conseguiu emprego na sua área em Portugal. Ele é motorista de aplicativos há quase sete anos Lucas Lima

Philipe Wagner, 45 anos, vive em Portugal desde 2018. Natural de Santos, cidade litorânea de São Paulo, ele tinha uma carreira consolidada como produtor de eventos no Brasil. Desde que emigrou, trabalha como motorista nas plataformas digitais, coincidindo com os primeiros anos de operação da Uber no país europeu. “No começo, tentei trabalhar na minha área. Só que os salários eram muito baixos. E aí a Uber veio para Portugal. Um amigo meu tinha entrado nessa, e vi que os ganhos dele eram muito bons. Era quase o dobro de qualquer proposta de salário que recebi naquela altura. Isso, em valores líquidos”, conta.

À época, os altos rendimentos vinham acompanhados de um fenômeno comum aos motoristas de aplicativos em muitas cidades do mundo: a rejeição dos taxistas. “Nossa, quase apanhei algumas vezes. Realmente era brabo. Os caras queriam pegar a gente na porrada. Xingavam mesmo. Foi um período tenso, que durou uns dois, três meses. Depois, eles tiveram de aceitar a nossa presença, como em todo lugar do planeta”, lembra Philipe.

Temporários versus planos de vida

Entre os brasileiros, alguns começam no ofício com objetivos bem claros e temporários, como Cleber Luís Lima, 43. Ele trabalhava como motorista de caminhão no Brasil e migrou para Portugal com a intenção de seguir na profissão em terras europeias. Há cerca de dois anos e meio em Portugal, primeiro, ele conseguiu emprego como atendente de mesa em um restaurante, até passar a trabalhar como motorista de aplicativos.

Foto Cleber Lima trabalhou em um restaurante e como motorista de aplicativos em Portugal para juntar dinheiro e validar os documentos para dirigir caminhões em Portugal Lucas Lima

A ideia de Cleber era levantar, o mais rapidamente possível, recursos que permitissem pagar o processo de validação de seus documentos para o trabalho de transporte de cargas. “Esse foi um processo que tracei quando cheguei em Portugal. Comecei no ramo de restaurantes. Depois, fui para a minha área, que é a condução, mas de carros de aplicativos. A partir daí, tinha de fazer os cursos ou as equivalências para poder conduzir veículos pesados. Fiz caixa para isso, me preparei financeiramente”, relata.

O roteiro de Cleber tem seguido conforme o planejado. Após passar o verão dirigindo por meio dos aplicativos, conseguiu validar a habilitação para caminhões. “Terminei a equivalência e fiquei pronto. Em três dias, consegui emprego numa transportadora, porque viram que eu já tinha experiência prévia no Brasil”, conta, orgulhoso.

Peso da burocracia

Jean Charles Leone, 54, é dentista e vive em Portugal com a esposa e dois filhos desde 2017. Ao migrar, tinha a ideia de validar seu diploma e trabalhar na área em que se formou no Brasil. Especialista em ortodontia, com mais de 20 anos de experiência, ele enfrentou problemas com a burocracia portuguesa.

“Por questões de equivalência de currículo, não consegui validar meu diploma naquele momento. Considerei uma tremenda injustiça. Queria a validação para começar a trabalhar como dentista. Nunca tinha passado pela minha cabeça dirigir carro de aplicativos em Portugal. Mas, naquele momento, foi uma saída, uma coisa transitória”, afirma Jean Charles.

Entre idas e vindas, o transitório se estendeu até 2024, quando, finalmente, o brasileiro conseguiu validar o diploma de dentista, após fazer um mestrado de dois anos. “No Brasil, a nossa formação é de cinco anos. Nós temos todas as cadeiras iniciais e as técnicas específicas até o final da faculdade", explica. "Em Portugal, o curso se separa em duas etapas. São três anos de estudos para se obter a licenciatura e outros dois, com as técnicas, que é o mestrado. Para mim, é a mesmíssima coisa", complementa.

Foto Depois de um longo período como motorista de aplicativos, Jean Charles, finalmente, conseguiu validar o diploma de dentista em Portugal e abandou o volante Lucas Lima

Felizmente, ressalta Jean Charles, os entraves ficaram para trás, e o volante do carro, agora, é só por lazer. “Meu número da Ordem dos Dentistas chegou em 16 de outubro, e já estou contratado”, frisa. Ele trabalha em tempo integral numa clínica em Setúbal. "Foi como um recomeço", emenda.

Mudança de rota

A mineira Márcia Pereira, 59, trabalhava como técnica de enfermagem em Belo Horizonte, mas já dirigia carros de aplicativos nos dias de folgas. “Cheguei em Portugal e não tinha profissão, porque técnica de enfermagem não é um curso reconhecido. Fui, então, trabalhar em lares para idosos", destaca.

Foi um ano muito difícil. "Era um serviço muito pesado, até que falei para mim mesma: não quero mais isso, vou trabalhar como motorista de aplicativo em Portugal. Quero ter meu horário livre, quero conviver com pessoas”, conta Márcia, que está em território luso desde 2019.

“Quando cheguei em Portugal, estava disposta a trabalhar com o que aparecesse. Porém, passado um tempo, decidi que validaria a minha carteira de condução. Dei entrada nos documentos, num processo que demorou muito. Creio que foi a coisa mais difícil para mim no país", frisa. "Mas eu sabia que o melhor para mim era dirigir por aplicativo”, diz a mineira, que se sente realizada em trabalhar com o público, desde que passou a dirigir como TVDE.

Tempos de bonança e de luta

Jean Charles lembra que, nos primeiros anos de operação dos carros de aplicativos em Portugal, os motoristas compensavam as longas jornadas de trabalho com ótimos rendimentos. “Eu botava em casa entre 4.800 e 5 mil euros (R$ 30,7 mil e R$ 32 mil) brutos por mês. E com um carrinho só”, afirma.

Philipe também garante que ter deixado de lado a produção de eventos valeu a pena naquela altura. “O período de verão era muito bom. Dava para tirar, brincando, 4, 5 salários mínimos por mês, durante quatro meses pelo menos. Era muito bom em termos financeiros. Não era uma realização profissional, mas acabou valendo a pena. Consegui viver e sustentar a família tranquilamente”, ressalta ele, que ficou um ano sozinho em Portugal até ter condições de trazer a esposa e os dois filhos.

Mas, além de escutar desaforos de taxistas raivosos, o alto ordenado exigia muito esforço. “Quando comecei como motorista de aplicativos, cheguei a fazer 13 horas, 14 horas por dia de trabalho. Houve uma época em que trabalhei à noite também, virava a madrugada. Começava a vir o preço dinâmico (tarifa maior), e passava a madrugada nessa faixa”, relembra Philipe.

Quase sete anos se passaram, e a disposição do brasileiro de pegar no volante e ir para as ruas já não é a mesma. “Hoje, não faço mais do que oito horas de jornada. Depois de muito tempo trabalhando com isso, vêm as dores nas pernas, nos pés, nas costas. O corpo já não aguenta mais. Depois de cinco, seis horas dentro do carro, começa a doer tudo”, assinala.

Com o desgaste físico, veio a deterioração das condições de trabalho ao longo do tempo. “Eu me lembro que, quando comecei, o gasóleo (diesel) custava menos de um euro por litro. O seguro do carro era muito barato. Realmente, era uma outra realidade, outro tipo de faturamento", ressalta Philipe. "Agora, o seguro de um carro custa em torno de 2 mil euros (R$ 12,8 mil) por ano. As taxas são altíssimas, tudo é caro. O gasóleo custa quase 2 euros (R$ 12,8) o litro. Tudo praticamente dobrou, triplicou. Contudo, o valor das tarifas que recebemos praticamente não aumentou”, assinala. Além disso, tem a concorrência maior. O número de TVDEs nas ruas cresceu enormemente.

Cleber confirma a necessidade de longas jornadas e o aperto econômico provocado pelos gastos mais altos. “Financeiramente, não podia reclamar. Mas a carga horária trabalhada era chave. Sempre coloquei a meta de 12 horas. Então, começava por volta das 8h da manhã e terminava às 20h. Nesse período, tirava uma hora para alimentação. Trabalhava com carro alugado, porque minha proposta era por um período determinado. Se fosse trabalhar por um tempo maior, era melhor ter meu carro”,acrescenta. Um veículo alugado custa hoje cerca de 1 mil (R$ 6,4 mil) por mês.

Conhecendo Portugal

Entre alegrias e sufocos, a experiência de dirigir por aplicativos trouxe aos motoristas um contato profundo com Portugal, tanto geograficamente, quanto nos costumes. “Conheci lugares que jamais iria se não fosse como motorista de aplicativos, lugares bem bacanas. Falo que hoje conheço mais Portugal do que 80% dos portugueses, porque viajei de Norte a Sul do país. Só não fui para as ilhas, de resto, já vi tudo”, relata Philipe.

Jean Charles conta que conheceu até lados não tão belos da região metropolitana de Lisboa. “Estava na região de Olaias e, lá pelas duas da madrugada, parei para fazer xixi e acender um cigarro. Aí vem um cara com uma bicicletinha. Ele chegou todo esbaforido e me perguntou: 'O senhor é Uber?'. Falei: sim, sou, posso lhe ajudar? Ele respondeu: 'É que a gente fica olhando ali embaixo, então, queria pedir um favorzinho. Se puder levar o carro do senhor até depois daquela outra curva, já está bom pra gente. Se não atrapalhar'. Era o olheiro do tráfico. Mas foi muito educado, me chamou de senhor e tudo”, diverte-se, ao lembrar a história.

Foto Márcia Pereira afirma que tem aprendido muito como motorista de aplicativos ao lidar com um público bastante diversificado Lucas Lima

Para Márcia, com sua experiência prévia como motorista de aplicativos no Brasil, chamam a atenção a segurança e a tranquilidade em Portugal. “Olha, a primeira coisa muito diferente é a segurança. Dirigi cinco anos no Brasil, e tive a sorte de nunca ser assaltada. Mas a gente sabe que o Brasil é um país difícil, inseguro. Em Portugal, não é assim, é tranquilo. As pessoas que entram no carro são respeitadoras. Nunca tive nenhum dissabor com um cliente. Há, ainda, a diversidade de culturas, algo muito diferente, o que é enriquecedor”, diz.

Fim da jornada

Uma característica comum em todo o mundo no mercado de motoristas de aplicativos é a alta rotatividade de trabalhadores. A facilidade em começar e pausar a atividade costuma ser vista como um atrativo. Já fora dessa rotina, Cléber não teria problemas em retomá-la. “Se, por algum motivo, não der certo na condução de caminhão, não tenho problema em voltar a ser motorista de aplicativos. É um plano B que, se precisar, está sempre ali”, afirma.

Já Philipe planeja voltar a trabalhar na produção de eventos e vê seu ciclo como motorista perto do encerramento. “Não tenho do que reclamar. Fiz amigos. Conheci muita gente, foi bom. A gente faz muito relacionamento. Isso é uma coisa muito boa. Mas, sinceramente, não compensa mais. Ser motorista por aplicativo, para mim, já deu”, sentencia.