Cai número de brasileiros que pedem ajuda para retornar de Portugal para o Brasil

A fase mais aguda para brasileiros que vivem em Portugal parece ter ficado para trás. Dados preliminares repassados ao PÚBLICO Brasil pelo chefe da Missão portuguesa da Organização Internacional para Migrações (OIM), Vasco Malta, apontam que os pedidos de ajuda para retorno voluntário ao Brasil caíram quase à metade em 2024 ante o ano anterior. Foram 432 requisições de auxílio contra 814 — um recuo de 47%. Também desabou o total de pedidos atendidos pela ARVoRe, braço da OIM que dá suporte a imigrantes em dificuldade. No ano passado, 149 brasileiros conseguiram voltar para a cidade de origem frente aos 287 de 2023 — menos 48%.

Ainda assim, afirma Malta, os brasileiros representaram 93% dos imigrantes que receberam ajuda da OIM. Ele ressalta que 52% dos que voltaram para o Brasil eram mulheres e 71% estavam em situação irregular em Portugal, ou seja, sem a documentação adequada. Quando estão indocumentados, explica o advogado Fábio Pimentel, do escritório CPPB Law, os brasileiros acabam aceitando subempregos, com salários muito baixos, e morando em locais precários. Há relatos constantes de 20 imigrantes vivendo em um apartamento de dois quartos, às vezes, dividindo a mesma cama, um dormindo de dia, outro, à noite.

Esses números haviam sido apresentados pelo chefe da OIM em Portugal, na sexta-feira (17/01), aos responsáveis pelos três consulados brasileiros em Portugal — Lisboa, Faro e Porto. Segundo o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, embaixador Alessandro Candeas, o objetivo do encontro foi conhecer mais profundamente o programa de retorno voluntário de imigrantes, com o apoio necessário oferecido pela organização internacional. Vasco Malta reforça, porém, que as informações oficiais ainda não foram publicadas pala OIM. No ano passado, no total, 551 imigrantes pediram ajuda para retorno voluntário aos países de origem, dos quais 161 foram efetivamente atendidos.

Falta de informação prejudica

O chefe seção portuguesa da OIM explica que, pelos dados que recolhem, há três fatores que estão presentes, de forma isolada ou em conjunto, em quase todos os pedidos de ajuda feitos à instituição: dificuldades na regularização dos documentos em Portugal, falta de acesso ao mercado de trabalho e/ou precariedade associada e situação econômica no país. “Esses três pontos estão interligados e acabam por contribuir ou potencializar para que as situações aumentem no que diz respeito à vulnerabilidade e às necessidades associadas”, assinala.

Na avaliação de Malta, muitos imigrantes caem na vulnerabilidade porque, na hora de decidirem mudar de país, o fazem com base em elementos pouco sustentados e, não raras as vezes, com poucas informações críveis. “As pessoas migrantes acabam por tomar uma decisão com base em consultas informais ou no seu círculo de amigos, ao invés de procurarem informações via os canais oficiais. Esta falta de informação e de preparação acaba por torná-las mais vulneráveis e menos atentas a situações de exploração”, ressalta.

Um exemplo da falta de informação, diz o chefe da OIM em Portugal, tem a ver com o acesso à habitação, que, atualmente, representa uma percentagem muito grande do orçamento familiar. Há escassez de imóveis em território luso e os preços dos alugueis estão em disparada. “O custo elevado de moradia nos centros urbanos acaba por condicionar essa escolha e também por impactar as expetativas que a pessoa migrante tem em relação ao seu projeto migratório”, acrescenta.

Cuidados necessários

Sobre o fato de pessoas serem enganadas por influencers e youtubers, que vendem facilidades — o Ministério Público de Portugal abriu investigação contra 22 brasileiros —, Malta destaca que a OIM não dispõe de dados científicos que sustentem esse fato. “Existem, naturalmente, situações em que as pessoas nos descrevem uma prática que, alegadamente, poderá ser fraudulenta, mas isto não tem que ver apenas com a migração em si. É preciso olhar para o percurso de integração em Portugal e perceber onde poderá existir esse risco de exploração”, frisa. E emenda: “No atendimento individual que faz com cada pessoa migrante, a OIM está atenta a essas situações, de forma a poder não só aconselhar, mas também, caso se verifiquem situações de extrema vulnerabilidade, poder encaminhar para seus parceiros”.

O chefe da OIM em Portugal enfatiza que alguns cuidados devem ser tomados para que o sonho de emigrar não vire um pesadelo. “Uma decisão tomada sem ponderação, com base no desespero ou apressada, poderá não ser a melhor opção. A sugestão é que as pessoas procurem os canais oficiais para ter informações, que confirmem as informações que recebem, como, por exemplo, se têm uma oferta de contrato de trabalho, que confirmem a legitimidade da oferta e a empresa que a propõe”, ensina. Mais: na preparação da viagem, deve-se buscar informações sobre o país, a economia, o mercado de trabalho, o custo da habitação, onde se vai viver, que serviços públicos existem e como acessá-los.