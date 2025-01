Brasileiro investe € 25 milhões e transforma ex-sede do BPI no Porto em residencial

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Encravado em uma das regiões mais nobres do Porto, a Boavista, o antigo prédio do Banco Português de Investimentos (BPI) está ganhando os últimos retoques para se transformar num dos edifícios residenciais mais luxuosos da cidade ao Norte de Portugal. O empreendimento foi comprado, em 2023, pelo brasileiro George Zac Zac, 50 anos, num investimento total de € 25 milhões (R$ 160 milhões). Serão 24 apartamentos de um, dois e três quartos e uma cobertura de 450 metros quadrados com quatro dormitórios avaliados entre € 580 mil e € 3,1 milhões (R$ 3,7 milhões e R$ 19,8 milhões). A meta é entregar as moradias aos proprietários em julho deste ano.

Zac Zac está presente em Portugal desde 2014. “É um país de muitas oportunidades. À medida que elas aparecem, aproveitamos”, diz. Ele lembra, com um certo arrependimento, que, quando pisou no país, se deparou com um prédio que, tinha certeza, poderia ser transformado em residência para universitários. Mas acabou deixando escapar o negócio porque ouviu de várias pessoas que não havia futuro naquilo, que não daria certo. “Hoje, o que vemos é uma proliferação de universidades”, ressalta. A falta de residência para esses jovens é tamanha, que o Governo foi obrigado a intervir para garantir moradia a eles.

O empresário ouviu o mesmo alerta negativo quando decidiu comprar a ex-sede do BPI, inaugurada em 1981. O banco foi a primeira instituição privada a surgir depois da queda da ditadura de António Salazar, em 1974. “Disseram que era um projeto muito ousado, mas eu digo que é adequado”, ressalta. Na visão dele, o empreendimento, batizado de Arthouse, introduzirá um novo conceito de moradia em Portugal. “Estamos oferecendo conforto, com facilidades como academia de ginástica, concierge, área de coworking, cinema. Isso, sem falar do tamanho dos apartamentos. O menor terá 83 metros quadrados e o maior, 450”, acrescenta.

O prédio também funcionará como uma galeria de arte. Para isso, Zac Zac adquiriu quase € 500 mil (R$ 3,2 milhões) em obras do pintor carioca JP, queridinho do mercado financeiro e de milionários de Dubai e Paris. “As pinturas estarão espalhadas por todas as áreas comuns do edifício, de forma que todos possam apreciá-las”, destaca. “Nosso objetivo é que as pessoas usufruam do prédio sem precisar sair de casa, tudo estará à disposição”, assinala. Para ele, o Arthouse está ocupando um buraco no mercado. “Alguém tem de preenchê-lo e, pelo visto, estamos no caminho certo, porque a concorrência começa a copiar nosso modelo”, diz.

Vantagens portuguesas

Até agora, os principais compradores dos apartamentos são portugueses, que estão encantados com o conceito de luxo e de serviços à mão. “Mas há norte-americanos, ingleses e argentinos entre nossos clientes”, comenta o empresário. Ele afirma que o modelo do edifício segue o que já é tradição no Brasil e nos Estados Unidos, país onde fez toda a carreira profissional e ainda tem negócios. “Oficialmente, minha residência é em Miami, mas tenho passado cada vez mais tempo em Portugal, sempre em busca de oportunidades”, frisa.

Além da área habitacional, Zac Zac está investindo na recuperação de prédios para transformá-los em galpões (storages), seja para empresas, seja para pessoas físicas. “Os nossos galpões estão abrigando várias companhias que decidiram se instalar em Portugal. Já as pessoas usam os espaços para guardar coisas que não querem mais manter em casa”, afirma. “Também nessa questão dos storages, ouvi que os investimentos não dariam certo, que não havia essa tradição em Portugal. E deu certo”, reforça.

Na avaliação dele, Portugal se tornou um polo de atração de investimentos estrangeiros por uma série de razões. Primeiro, devido à política migratória dos Estados Unidos, cada vez mais restritiva. Segundo, porque cidades como Miami e Nova York se tornaram caras para brasileiros. Terceiro, o fato de Portugal oferecer vantagens fiscais. “Nos Estados Unidos, o Governo tributa tudo o que os investidores têm, inclusive fora do país. Em Portugal, os impostos só incidem sobre os ganhos obtidos no país. Na França, os tributos estão muito elevados”, explica.

No caso dos brasileiros, há, ainda, a facilidade da língua e a proximidade das culturas, o clima mais favorável, já que o frio não é tão intenso, e a segurança, artigo raro hoje no Brasil. “Outra vantagem importante para os empresários: Portugal é um país pequeno, vai-se rapidamente do Norte ao Sul, permitindo uma presença mais constante junto aos negócios. Há um ditado popular que diz que é o olho do dono que engorda o gado”, afirma.