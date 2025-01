Brasileira cobra explicações sobre vistos e Portugal promete reforço nos consulados

Reunião do Conselho para as Migrações, nesta segunda-feira, discute situação dos vistos. Representante brasileira, Cyntia de Paula, reivindica resolução rápida para brasileiros que esperam documento.

Em reunião realizada nesta segunda-feira (20/1) do Conselho para as Migrações e Asilo, a representante brasileira no órgão, Cyntia de Paula, que é vice-presidente da Casa do Brasil de Lisboa, cobrou do Governo de Portugal uma solução para o atraso na concessão de vistos de procura de trabalho nos consulados lusos no Brasil. Contra a demora, que, em muitos casos, chega a ultrapassar os 200 dias, estão marcadas manifestações para esta quarta-feira (22/01) em Salvador, São Paulo e Belo Horizonte.

A resposta que Cyntia teve foi a de que se trata de uma questão estrutural. "Disseram que, enquanto não houver mais pessoal e meios técnicos, a situação (nos consulados) não vai mudar", diz. Outra razão para o atraso é que os vistos precisam de um parecer da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Isso significa que os pedidos têm de ser enviados para Lisboa, para receber um aval. A AIMA está sobrecarregada com mais de 400 mil processos pendentes de autorização de residência.

Para acelerar a tramitação dos processos, o Governo de Portugal anunciou, em 3 de junho de 2024, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros contrataria 50 novos funcionários para os consulados, o que ainda não aconteceu. As informações fornecidas na reunião foram de que os servidores estão em fase final da contratação.

Os representantes dos imigrantes também apresentaram um pedido ao governo para que não relacionasse a imigração com criminalidade. “Isso é indigno. Imigração não é crime”, ressalta Cyntia.

Para as associações, a reunião do Conselho trouxe uma frustração ao não ser aprovado o financiamento dos projetos no âmbito do Plano de Apoio ao Associativismo Imigrante, o PAAI. O programa deveria ter começado em 1º de dezembro do ano passado. “O PAAI nem estava na pauta”, afirma Cyntia. Entre as iniciativas a serem apoiadas encontram-se o apoio psicológico aos imigrantes em Braga, da Associação UAI, e o MigraMyths, um estudo sobre discriminação de imigrantes em Portugal, promovido pela Casa do Brasil.

Cyntia conta que também levou para a reunião questões relacionadas às autorizações de residência para cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Ela quer saber quando começará a troca dos documentos aprovada pela Assembleia da República. Outros temas abordados foram os direitos políticos dos imigrantes e o reconhecimento das habilitações profissionais, o que afeta centenas de professores brasileiros impedidos de lecionar em Portugal.

200 mil notificados

O ministro da Presidência do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro, anunciou, na reunião do Conselho, que mais de 200 mil pessoas já foram notificadas para comparecer aos centros de atendimento da força-tarefa da AIMA para darem andamento à legalização em Portugal. A informação foi apresentada na abertura da reunião, em que o ministro apresentou um panorama da situação migratória no país.

A respeito das Manifestações de Interesse, que permitiam aos imigrantes se legalizar depois de entrarem em território português e foram extintas em junho do ano passado, Leitão Amaro declarou que esse instrumento não funcionou de forma correta. Segundo ele, o fim da Manifestação de Interesse não foi temporário, mas permanente.

O Conselho para as Migrações e Asilo é um órgão consultivo criado pelo Governo português e presidido pelo ex-diretor geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino. Reúne 33 representantes do governo e da sociedade civil, incluindo as comunidades imigrantes.