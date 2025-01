Ainda Estou Aqui é o filme mais visto em Portugal na semana de estreia: salas lotadas

Foram mais de 3 mil ingressos vendidos entre quinta-feira, quando entrou oficialmente em cartaz no país, e domingo. Filme com Fernanda Torres derrotou Baby Girl, com Nicole Kidman.

A três dias do anúncio dos indicados ao Oscar 2025, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Ainda Estou Aqui já garantiu o posto de filme mais visto — número 1 — em Portugal, segundo a distribuidora nacional do longa, a Big Picture Films. A obra de Walter Salles, que deu a Fernanda Torres o Globo de Ouro de Melhor Atriz Dramática, no início de janeiro, estreou em cerca de 50 salas portuguesas em 16 de janeiro. Foram mais de 3 mil ingressos vendidos. No Brasil, a produção já foi assistida por mais de 3 milhões de espectadores.

A história de Eunice Paiva, que teve o marido, Rubens Paiva (vivido por Selton Mello), morto pela ditadura militar, deixou para trás filmes internacionais como Babygirl, com Nicole Kidman, atriz que também estava na disputa pelo Globo de Ouro, com outros nomes de peso como Angelina Jolie e Tilda Swinton.

Foto "Ainda Estou Aqui" liderou as bilheterias em Portugal na semana de estreia: número 1 Divulgação

Ainda Estou Aqui é a aposta brasileira para ganhar a estatueta da maior premiação do cinema mundial. Com o Globo de Ouro, a produção ganhou mais projeção e, de acordo com publicações americanas, como a revista Variety, poderá concorrer, além de Melhor Filme Internacional, a mais três categorias: Melhor Atriz, Melhor Filme do Ano e Melhor Roteiro Adaptado.

O longa já levou para casa o prêmio de Melhor Roteiro no 81º Festival de Cinema de Veneza, onde estreou em setembro do ano passado. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood adiou por duas vezes (a data inicial era 17 de janeiro) o anúncio dos indicados por causa dos incêndios em Los Angeles, onde acontecerá a 97ª edição do Oscar, em 2 de março, domingo de carnaval no Brasil.

O filme é inspirado no livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, um dos cinco filhos de Eunice Paiva, que lutou para descobrir a verdade sobre o que aconteceu com o seu marido. Morto pela ditadura militar, o corpo de Rubens Paiva nunca foi encontrado. Na telona, Fernanda Montenegro interpreta Eunice Paiva mais velha.