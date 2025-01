250 mil brasileiros ilegais estão sob ameaça de expulsão dos Estados Unidos por Trump

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

A posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (20/01), trará mudanças na política norte-americana. Mas o Brasil não deverá ser o centro das atenções de quem decide em Washington, avaliam três especialistas consultados pelo PÚBLICO Brasil.

A expectativa é grande em relação ao discurso de posse e às medidas que deverão ser anunciadas após a posse: a estimativa é de que entre 100 e 200 decretos sejam publicados. Num primeiro momento, a medida que mais afetará os brasileiros será a expulsão de imigrantes ilegais, avalia o embaixador Rubens Barbosa, que comandou a embaixada do Brasil em Washington.

“Acredito que, neste momento, as únicas medidas que afetarão os brasileiros serão as relativas a imigrantes, considerando que há cerca de 250 mil ilegais nos Estados Unidos oriundos do Brasil”, afirma Barbosa. Pelos cálculos da Pew Research Center, em 2022, eram 230 mil brasileiros ilegais nos EUA, 15% a mais do que em 2021. Esse número teria continuado a aumentar com o crescimento da economia norte-americana.

Para o embaixador, também será preciso acompanhar com muita atenção as decisões na área econômica. “Vamos aguardar para ver que efeitos que as medidas terão sobre o Brasil, sobretudo com a imposição de tarifas sobre produtos importados pelos Estados Unidos”, acrescenta. Os EUA são os principais compradores de produtos de alto valor agregado produzidos pela indústria brasileira. Em 2024, o Brasil exportou US$ 40 bilhões para os Estados Unidos.

Imigrantes e economia

O professor de Ciência Política António Costa Pinto, da Universidade de Lisboa, ressalta que, se Trump realmente cumprir a promessa de elevar as tarifas alfandegárias, os produtos brasileiros vendidos para os norte-americanos ficarão mais caros. “Pode-se esperar incerteza, uma política errática e, pelo menos inicialmente, uma política econômica protecionista”, afirma. Tarifas mais altas significarão inflação maior nos EUA, e isso será levado em consideração por Trump na dosagem do protecionista.

Na avaliação do sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE), Trump não deve cumprir todas as promessas de campanha, mas será forçado a realizar grande parte do que disse ao eleitorado. “Um líder populista que ganha eleições não deve ser tratado como uma licença poética. Ele será forçado a cumprir parte das promessas, porque a eleição dele está ligada a sentimentos da sociedade. Se não cumprir, quebra-se a ligação entre o líder e seus apoiadores. As pessoas e os países devem estar prontos para que Trump cumpra uma parte substancial de suas promessas absurdas”, explica.

Lavareda ressalta que, entre as promessas que não serão integralmente cumpridas por Trump, está a expulsão total de imigrantes ilegais, o que paralisaria a economia dos Estados Unidos. “Durante o governo Obama foram deportados 2 milhões de pessoas. Com Trump, deve-se esperar que sejam deportados talvez 3 milhões, mas não os 11 milhões de ilegais em quatro anos. O discurso anti-imigração é um excelente artefato para ganhar eleições. Mas, uma vez no poder, há um choque de realidade”, observa.

Levantamento realizado pelo Instituto Peterson aponta que, a cada 1,3 milhão de imigrantes expulsos dos Estados Unidos, o Produto Interno Bruto (PIB) perderá pelo menos um ponto percentual por ano. Não só. Com a atividade econômica mais fraca, o mercado de trabalho será afetado e ao menos 440 mil norte-americanos com boa qualificação perderão os empregos. Isso, no entender de Lavareda, será levado em conta pela equipe econômica do novo presidente norte-americano.

Relações com o Brasil

Barbosa buscou indicações do que a nova administração norte-americana fará nos debates realizados no Senado para a confirmação de Marco Rubio como secretário de Estado. “Marco Rubio esteve no Senado por quatro horas e não falou nem uma palavra sobre o Brasil. O Brasil não está, neste momento, no foco da visão ideológica de Marco Rubio. Inicialmente, deve haver medidas em relação a Cuba, pode-se esperar sanções à Venezuela e alguma decisão em relação à Nicarágua”, supõe.

No entanto, as divergências políticas entre Trump e o governo brasileiro deverão ter consequências nas relações entre os dois países. “Com Marco Rubio, que é um político de direta, no Departamento de Estado, podemos esperar uma ação contra os governos de esquerda na América Latina, o que inclui o Brasil”, diz o embaixador.

Já Costa Pinto acredita que as indicações são de variações entre o isolacionismo e a intervenção por parte dos Estados Unidos no exterior. “Pode haver uma oscilação entre o pragmatismo, o America First (a América primeiro) e um comportamento ideológico mais próximo da direita radical. Para já, o grande problema da política externa, a curto prazo, é saber se os Estados Unidos terão uma intervenção política clara”, assinala.

Ainda que inicialmente não considere que haverá modificações nas relações entre Brasil e os Estados Unidos, o professor não descarta a possibilidade de o governo norte-americano esfriar as relações ou mesmo atuar contra o governo brasileiro por motivos ideológicos. “O fato de o governo brasileiro ser do Partido dos Trabalhadores não ajuda”, frisa.

Uma coisa que Lavareda acredita é que Trump continuará a atuar com base em mentiras e desinformação. “A extrema-direita sem fake news agoniza”, sentencia. Não por acaso, ele colocou o empresário Elon Musk, dono da rede social X, em um cargo estratégico na Casa Branca.