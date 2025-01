PS requer audição de José Cesário sobre eventual deportação de portugueses nos EUA

O PS requereu a audição parlamentar do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, sobre a situação da comunidade lusa residente nos Estados Unidos, face ao anunciado plano de deportação em massa de Donald Trump, que toma posse esta segunda-feira.

No requerimento, dirigido ao presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, os socialistas referem que a comunidade portuguesa residente nos Estados Unidos “está a passar por momentos de grande ansiedade” devido ao anúncio que Trump fez durante a campanha eleitoral de que iria fazer a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos.

Também esta manhã, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, assinalou a sua preocupação com a "grande incerteza" sobre o regresso de Trump à Casa Branca. "No que diz respeito à retórica do Presidente dos EUA, temos de estar alerta. Temos muito portugueses que foram trabalhar e viver para fora do país e não aceitamos de ânimo leve que sejam deportados e maltratados", disse em declarações aos jornalistas transmitidas pela SIC Notícias, à margem de uma visita a uma fábrica em Barcelos.

Donald Trump, que toma posse como 47.º Presidente dos Estados Unidos, abriu caminho, durante o primeiro mandato, “à deportação de migrantes em situação irregular, pondo fim ao Programa DACA (Deferred Action for Childwood Arrivals), uma medida de 2012 implementada pelo Presidente Obama, que protegeu da deportação os migrantes que foram para o país em criança e lhes permitiu viver, estudar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos”, recorda o PS.

Mais de 1,5 milhões luso-descendentes

Este programa protegia cerca de 800 mil migrantes, entre os quais alguns milhares de portugueses. Dados do Censo 2020 nos Estados Unidos indicam que mais de um milhão e meio de norte-americanos são de origem portuguesa.

“A comunidade portuguesa e luso-descendente é histórica e bastante expressiva no país, em especial nos estados da Califórnia, do Massachussetts, Flórida, Nova Jérsia e Rhode Island”, lê-se no requerimento.

Segundo o PS, “entre milhares de portugueses que trabalham, constituíram família e se legalizaram nos Estados Unidos à procura de um futuro melhor, existem outros tantos que, vivendo já no país há muitos anos e pagando impostos, não conseguiram ainda modificar o seu estatuto e encontram-se na situação de imigrante sem documentação, em muitos casos, inclusivamente, em famílias em que alguns membros estão legais com documentos de residência e outros não, porque não os conseguiram obter, podendo, por isso, ser alvo da separação familiar”.

A ameaça da deportação e o impacto que a sua concretização poderá ter na comunidade portuguesa “preocupa muito” o PS, que quer saber como o Governo português está a acompanhar esta situação, qual é a situação da comunidade portuguesa nos Estados Unidos e que diálogo tem existido com as autoridades norte-americanas e com as organizações e associações da diáspora portuguesa nos Estados Unidos.

Os socialistas pretendem ainda que o executivo esclareça “que medidas especiais de apoio ou planos de contingência está o Ministério dos Negócios Estrangeiros a desenvolver no sentido de garantir os interesses da comunidade portuguesa e luso-descendentes residentes nos Estados Unidos”.

O PS quer que José Cesário revele aos deputados os planos do Governo português para garantir os interesses dos portugueses residentes nos Estados Unidos. No decorrer de uma visita ao Canadá, Cesário disse na sexta-feira à agência Lusa, em London, Ontário, que o Governo português não prevê, para já, deportações em massa de portugueses indocumentados nos Estados Unidos, garantindo que a situação está a ser monitorizada com “muita atenção e cautela”.

O governante assegurou que existem planos para apoiar os cidadãos portugueses que possam vir a ser afectados, afirmando: “Esta é uma questão que vai ser avaliada de acordo com a evolução dos acontecimentos. Nós temos sempre planos para atender, para acompanhar os portugueses que estão em situações mais débeis, mais frágeis e, portanto, se for caso disso, utilizaremos naturalmente esses mecanismos, utilizaremos esses meios”.