Pedro Nuno Santos sublinha que “nacionalidade da criminalidade” não é relevante

O secretário-geral do PS afirmou que a "nacionalidade da criminalidade" não é relevante, sublinhando que o fundamental é uma actuação "implacável" contra o crime, para garantir a segurança do país. Em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, Pedro Nuno Santos mostrou-se ainda preocupado com a "retórica" de Donald Trump sobre deportações.

À margem de uma visita a uma fábrica têxtil, em Barcelos, no distrito de Braga, Pedro Nuno enfatizou que não importa a origem de quem comete os crimes.

"Relativamente à confusão que é muitas vezes feita com a nacionalidade da criminalidade, o que para nós é importante é que, independentemente da origem de quem comete um crime, a segurança, a justiça tem de actuar de forma implacável", referiu Pedro Nuno Santos, que respondia a uma questão dos jornalistas sobre a alegada violação, na madrugada de domingo, de uma turista italiana na zona do Martim Moniz, em Lisboa.

"Independentemente da origem de quem comete o crime, não é a origem que é relevante, o que é relevante é o crime e temos de garantir que ele não exista ou que o conseguimos reduzir aos níveis mínimos que é possível", disse ainda o líder socialista, depois de, na semana passada, a Iniciativa Liberal ter apresentado um projecto de resolução para que o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) passe a divulgar a nacionalidade e o género dos criminosos e das vítimas.

Referindo que a segurança é uma "preocupação central" dos socialistas, Pedro Nuno Santos afirmou que durante os governos PS a segurança "era maior do que noutros períodos". "Aliás, no último Governo do Partido Socialista, conseguiu-se reduzir a criminalidade violenta e aumentar até a percepção de segurança e a segurança do povo português. E é fundamental que ela seja preservada", rematou.

Preocupação com "retórica" de Trump

No final da visita, Pedro Nuno Santos manifestou-se preocupado com a "retórica" do novo Presidente dos Estados Unidos da América sobre deportações.

"Há uma grande incerteza sobre o que é que significa esta nova administração nos Estados Unidos da América (EUA) e, portanto, do ponto de vista do risco de deportações, pelo menos do que diz respeito à oratória, à retórica do presidente dos EUA, obviamente que nós temos que estar preocupados e alerta e perceber qual é o risco", referiu.

Para Pedro Nuno, "é muito importante" pensar que há muitos portugueses que foram viver e trabalhar fora do país. "Nós não aceitamos de ânimo leve que sejam maltratados ou deportados", sublinhou.

O secretário-geral do PS disse também olhar com "muita expectativa e alguma preocupação" para a política comercial da administração Trump, designadamente em relação à Europa e aos produtos que os países europeus exportam.

Em relação à política comercial que poderá ser seguida pela nova administração americana, Pedro Nuno lembrou que os EUA "são uma oportunidade muito importante para a indústria portuguesa".

"Por isso, nós esperamos que o Governo português esteja a acompanhar de muito perto os riscos que há de levantamento de políticas, de barreiras alfandegárias à exportação de produtos portugueses para o mercado americano, que é muito importante, porque é uma alternativa a mercados europeus que, como nós sabemos, hoje em dia estão perto da estagnação", disse ainda.

Donald Trump toma, esta segunda-feira, posse como o 47.º Presidente norte-americano, numa cerimónia em Washington marcada pela presença de políticos internacionais populistas e de extrema-direita, mas com escassos responsáveis governamentais e sem líderes da União Europeia (UE).