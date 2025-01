Focados na poupança, os jovens chineses podem pôr um travão no crescimento da economia

Ao contrário da filosofia milenar de aproveitar a vida ao máximo, a angústia existencial da Geração Z da China só se aprofundou com o mal-estar económico do país.

A geração Z na China está a intensificar uma mudança nos padrões de consumo: menos gastos e maior poupança;

Os jovens chineses partilham conselhos de poupança nas redes sociais;

Os economistas alertam que a quebra no consumo pode ter impacto no crescimento da economia chinesa.

A tendência de poupança extrema que começou na China durante a perturbação económica causada pela pandemia de covid-19 — e que se aprofundou com a crise do mercado imobiliário — está a intensificar-se, muito por causa da Geração Z, que evita os apelos do governo para gastar, gastar, gastar e aposta na poupança.

No RedNote, muitos jovens com menos de 30 anos estão a trocar opiniões sobre como gastar menos em almoços no escritório e fazer compras com o menor valor possível.

Os influenciadores também estão a partilhar dicas sobre como transformar a disciplina financeira num estilo de vida. São mais de 1,5 milhões de publicações sobre como poupar dinheiro, que somam mais de 130 milhões de visualizações.

"Sinto que a economia está bastante má e parece que é difícil para toda a gente ganhar dinheiro, por isso acho que é importante proteger a minha própria carteira", disse Ava Su, que entrou para o grupo Alibaba depois de se ter licenciado, há pouco mais de seis meses, e ganha um salário relativamente confortável.

Su, 26 anos, que considera a indústria da Internet "instável", disse que reduziu os gastos por impulso e tem um plano a longo prazo para poupar 2 milhões de yuanes (264.946 euros) — 100 vezes o seu salário mensal.

De acordo com os dados do Yu'e Bao, um popular fundo do mercado monetário online da aplicação de pagamento Alipay, os utilizadores nascidos depois de 2000 fizeram, em média, 20 depósitos por mês até ao final de 2024, o dobro do número de Maio. O valor de Maio foi, por sua vez, 10% superior ao do ano anterior.

Na Yu'e Bao, acreditam, ainda, que os fundos que cada pessoa tinha na sua conta nesse mês eram de quase 3000 yuanes (397 euros), mais 50% do que no mesmo mês do ano anterior.

Alguns economistas alertam para o facto de a poupança tão forte poder esvaziar a procura, numa altura em que os decisores políticos estão a contar com o consumo interno para reforçar o produto interno bruto da China. O pessimismo sustentado, que já levou à queda dos preços para o consumidor, desde os automóveis até ao bubble tea, também afectará o potencial a longo prazo da segunda maior economia do mundo.

A situação contrasta fortemente com a atitude de gastar livremente da chamada geração "moonlight", um termo utilizado para descrever os nascidos nas décadas de 1980 e 1990. Só viam oportunidades de emprego em expansão, rendimentos crescentes e uma qualidade de vida que continuava a melhorar, disse Ho-fung Hung, professor de economia política na Universidade Johns Hopkins, e eram conhecidos por gastarem todo o seu salário no final de cada mês.

Mas a covid-19, o abrandamento económico e a repressão do governo sobre as empresas tecnológicas e outras partes do sector privado fizeram com que os jovens de hoje sentissem que tinham de se preparar para o pior, acrescentou. "Esta perda de optimismo é a primeira desde o início da reforma do mercado (da China) em 1978", afirmou Hung.

Insegurança laboral

Este pessimismo faz com que muitos jovens procurem empregos na função pública ou empresas públicas que, segundo eles, oferecem maior segurança laboral.

Su disse que tencionava fazer o exame para a função pública no futuro.

O desemprego entre os cerca de 100 milhões de chineses com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos manteve-se elevado nos últimos dois anos.

A taxa de desemprego jovem atingiu um máximo histórico de 21,3% em Junho de 2023, o que levou as autoridades a suspender a divulgação da série de dados e a "reavaliar" a forma como os números estavam a ser compilados.

A taxa de desemprego dos jovens recalibrada situava-se em 15,7% em Dezembro do ano passado.

Lily Li, professora de inglês do ensino secundário de Shenzhen, de 26 anos, que começou o seu último emprego em Setembro, poupa 80% do seu salário mensal de mais de 10.000 yuanes (1313 euros), cortando drasticamente em coisas não essenciais como roupas ou bilhetes para concertos.

Tinha ambicionado trabalhar no mundo empresarial, mas tornou-se professora por causa da estabilidade. Li disse que ainda planeava procurar outro emprego nos próximos dois a três anos, mas não tinha a certeza se o encontraria.

Ao contrário da filosofia milenar de aproveitar a vida ao máximo, a angústia existencial da geração Z da China só se aprofundou com o mal-estar económico do país.

No passado recente, os jovens falavam de uma espécie de filosofia "tang ping", ou seja, de "estar deitado", e lamentavam uma sociedade afectada pela "involução", que se refere ao estado de estar preso numa corrida de ratos sem sentido.

Estas palavras-chave seguiram-se à ascensão da cultura "sang", que celebrava o derrotismo, e da "juventude budista", que se referia à atitude indiferente dos jovens perante a vida.

“A tendência de ‘involução’ pode intensificar a concorrência de preços e alimentar a desinflação, num momento em que as empresas lutam contra uma procura mais fraca", disse Gary Ng, economista sénior do Natixis em Hong Kong.

"Esta redução do consumo pode esvaziar os produtos e serviços de gama média. O crescimento potencial a longo prazo da China irá desacelerar."

O produto interno bruto da China em 2024 registou um crescimento de 5,0%, segundo dados divulgados na sexta-feira, mas espera-se que o crescimento do PIB diminua nos próximos dois anos.