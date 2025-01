Fregueses de novo

O Parlamento ouviu os cidadãos, meteu marcha atrás e em 2025 teremos mais 302 juntas de freguesia por esse país fora. Mas será esta uma decisão racional ou apenas baseada no calendário político?

Na passada sexta-feira, dia 17 de Janeiro, chegavam à Assembleia da República autocarros vindos de Pigeiros, uma povoação de Santa Maria da Feira, pertencente à União das Freguesias de Caldas de São Jorge e Pigeiros criada em 2013. De acordo com os censos de 2011, a Freguesia de Pigeiros tinha 1181 habitantes e a de Caldas de São Jorge 2716.

Nesse dia, no hemiciclo, os deputados aprovavam, por larga maioria, a reposição de 302 freguesias por esse país fora. À semelhança dos cidadãos de Pigeiros, centenas de outros vieram das suas localidades para assistir ao momento e aplaudiram ao verem as suas freguesias de regresso ao mapa. Este é o derradeiro argumento de quem apoia a reversão da agregação de freguesias levada a cabo há 12 anos: a vontade das populações. E verdadeiramente o único que consigo acompanhar.

Em 2013, o Governo liderado por Passos Coelho viu-se na necessidade de reduzir o número de freguesias em Portugal. Um processo que inicialmente se tentou que fosse voluntário rapidamente esbarrou na contestação social e, por isso, a reforma teve de ser imposta. Entre a unificação de algumas e extinção de outras, o número de freguesias desceu de 4260 para 3092, algo que nunca foi pacificamente aceite por todos os cidadãos.

Admitindo que a reforma feita na altura pudesse ser revista em alguns pontos, esta tinha um racional: reduzir custos e promover ganhos de escala de freguesias cuja dimensão era demasiado pequena, tornando a máquina estatal mais eficiente. No entanto, com a mudança de Governo em 2015 o tema voltou para cima da mesa e, em 2021, entrou em vigor o diploma que permitiu agora ao Parlamento votar a favor do ressurgimento de 302 freguesias.

Um dos critérios previstos na lei de 2021 para a criação de freguesias diz respeito à eficácia e eficiência da gestão pública. Pergunto quais serão os ganhos de eficiência na desagregação de freguesias que hoje têm 4000 habitantes e que, voltando à sua circunscrição original, passarão a ter menos de 2000, sendo que teremos de contar com duplicação ou triplicação dos custos que de funcionamento das juntas de freguesia. Além disso, é preciso ter em conta os custos com o processo de reversão. Questiono-me se isto terá sido estudado.

Mas a crítica surge não apenas do ponto de vista dos números. Um dos pontos levantados durante o debate foi o de que a reversão reforçaria o poder local. Percebendo a lógica, discordo. O poder local não sai automaticamente reforçado pela desmultiplicação de freguesias, é preciso que haja capacidade das mesmas para responderem às necessidades das populações. Assim, creio que seria preferível ver em que casos seria preciso reforçar os meios das actuais freguesias e não dizer apenas que se uma freguesia servir menos habitantes lhe vai conseguir responder melhor.

Por outro lado, é curioso ver este argumento vindo de partidos que fogem como o diabo da cruz de uma verdadeira reforma eleitoral que descentralize o peso eleitoral e torne os deputados mais responsabilizáveis perante as populações que os elegem, aproximando-os destas. Seria interessante que os deputados fossem coerentes na ideia de reforço do papel dos cidadãos na vida política do país.

Uma crítica final que faço prende-se com o timing desta decisão e o calendário que está pela frente. Estamos a sensivelmente oito meses das eleições autárquicas e até lá todo o processo de reversão tem de estar concluído para que seja possível aos cidadãos votarem nos novos órgãos locais. Será um sprint e, como em todos os casos em que há demasiada pressa, a probabilidade de se fazerem as coisas com os pés aumenta.

Nenhum argumento me consegue convencer a perceber esta decisão do Parlamento. Mesmo a vontade das populações, argumento ao qual sou sensível, me parece curto para justificar uma mudança desta natureza. É nestas situações em que os políticos deveriam conseguir olhar para o plano mais geral e tomar decisões que, indo contra a vontade de algumas populações, servem melhor o país.

Certo é que, no final de 2025, em algumas localidades de Portugal certos cidadãos poderão dizer que se sentem fregueses novamente. Resta saber se o país ganhará com isso.