Blue Monday: a culpa é das resoluções de ano novo

A Blue Monday corresponde à terceira segunda-feira de Janeiro e é considerada o dia mais deprimente do ano. Este conceito surgiu em 2005 como parte de uma campanha publicitária de uma agência de viagens britânica chamada Sky Travel. O objectivo era incentivar as pessoas a reservarem férias de Inverno como forma de escapar ao "pior dia do ano". A Blue Monday de 2025 é hoje, 20 de Janeiro.

A campanha foi baseada num conceito desenvolvido por Cliff Arnall, que criou uma fórmula supostamente científica para identificar o dia mais deprimente do ano. A fórmula considerava factores como o clima, o nível de dívidas acumuladas após o Natal, o fim do entusiasmo das festas e, por último, a motivação baixa e dificuldade extrema de manter resoluções de ano novo. Para mim este é o ponto fulcral, a causa do furacão de ansiedade que se sente no fim de Janeiro: a auto-realização de que já falhámos as nossas resoluções. O problema aqui reside no pensamento falacioso de “ano novo, vida nova.”

Ah, Janeiro. O mês em que todos nos transformamos em versões de nós mesmos que nem reconhecemos. Fazemos uma lista de resoluções cheias de promessas, como se o simples facto de virar a página do calendário tivesse o poder mágico de nos transformar num novo ser humano. Primeiro na lista, como sempre, está “vou começar a ir ao ginásio”. Estes estabelecimentos ficam à pinha, fazem campanhas e aproveitam-se do entusiasmo para vender contratos com um ano de fidelização.

A minha mãe o ano passado comprou um ano de sessões de PT que acabou por oferecer à minha irmã, uma vez que frequentou cerca de duas aulas. Este entusiasmo é muito bonito, até descobrirmos que o sofá é um equipamento de cardio perfeitamente aceitável.

E quem poderia esquecer o eterno “vou poupar dinheiro”? Este é o ano em que vamos ficar ricos, ser adultos responsáveis que têm contas poupanças bem recheadas. Começamos Janeiro cheios de determinação, com apps de finanças instaladas no telemóvel e tabelas Excel. Entretanto, começam os nossos amigos saldos, uma promoção imperdível de 70% de desconto e, de repente, preferimos não entrar na nossa conta para não termos um desgosto.

Uma das mais comuns é também “vou começar a acordar cedo”. Na prática é muito simples, só temos de nos deitar mais cedo e acordar às 6h da manhã para meditar, fazer yoga, ler o jornal para sermos pessoas proactivas que antes de começarem a trabalhar já tiveram uma longa manhã de awakening. No final do mês, o único namaste que praticamos é o "não-mas-até-já" enquanto engolimos um café à pressa, atrasados para o trabalho.

Existe também uma outra categoria de resoluções à qual gosto de chamar resoluções de desenvolvimento pessoal. Nesta categoria, entram resoluções como aprender uma língua nova, aprender a tocar um instrumento, começar a ter um diário. Atenção, eu acredito que há quem mantenha este tipo de resoluções. Só que essas pessoas são a excepção à regra.

A maior parte das pessoas abandona o Duolingo de japonês passado uma semana, compra um bandolim na Amazon que apenas tira da caixa (e eventualmente acaba por vender no OLX) e escreve apenas 5 páginas do seu caderno de journaling, que fica na mesa-de-cabeceira a apanhar pó. O meu conselho para os leitores é que optem por resoluções mais fáceis de concretizar. Por exemplo, este ano vou conseguir ler um livro, por ano, obviamente que não é por mês. Para o vosso próprio bem, sejam mais humildes nas resoluções de ano novo e assim vamos todos suceder. Este ano ouvi uma resolução que achei óptima: “A minha resolução é não ter resoluções”.

Quanto às campanhas publicitárias que vos vão assombrar neste dia, o melhor é ignorá-las com classe. Preparem-se para receber mensagens inspiradoras de marcas a oferecer descontos para alegrar o suposto dia mais triste do ano. Porque, claro, nada cura a tristeza como comprar manteiga com 20% de desconto. Para além disso, vão receber mensagens de marcas que vos relembram da importância da saúde mental, enquanto vos vendem uma app de mindfulness premium, assim como agências de viagens que sugerem que a solução para todos os vossos problemas é uma semana num destino paradisíaco. No fundo, é tudo parte da mesma estratégia: uma exploração emocional muito bem embalada para vos vender tudo e mais um par de botas. Este é um dia difícil como todas as segundas-feiras são, mas não se deixem cair em tentação.