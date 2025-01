“Não há fome, e não há sede em Gaza”. Israel mostra bem ao que vem

Dos muitos comentários sobre a aberração que é ter um negacionista da ciência, criminoso comprovado, mentiroso compulsivo, narcisista patológico, que saiu impune duma tentativa de golpe de Estado, à frente da presidência dos EUA, um dos que mais valorizei foi este: “Ninguém pode dizer que não sabia ao que ele vem”. O mesmo se aplica a muitas vozes de altos responsáveis da Rússia, sobre refazer a União Soviética em termos territoriais, e o mesmo se aplica a Israel e aos seus planos de eliminar por completo a Palestina do mapa, tal é o desfasamento da realidade do discurso dos seus representantes.

Eu vou ser breve. O governo de Israel mostrou ao mundo o que é e “ao que vem” e, na minha opinião, perdeu para sempre, a dignidade, moralidade e humanidade colectiva. Quer na CNN, quer na SIC, o embaixador de Israel disse que em Gaza não há fome, não há sede e que nunca houve… Disse ainda que ninguém morreu de frio, porque o clima é como no Algarve, e ainda mostrou imagens de um mercado cheio de comida em Gaza, para provar o seu ponto. Há uns meses assistimos a Netanyahu nos EUA, a dizer ao Congresso americano que as forças israelitas até tentavam não fazer vítimas civis em Gaza...

Quase todas as mentiras são óbvias e fáceis de desmascarar e acho desnecessário demonstrar todas as evidências, seria até quase um insulto a quem me lê ter que mostrar as provas destas gravíssimas mentiras, portanto, vou só provar que o embaixador de Israel mente sobre as crianças a morrerem de frio. Dia 15 de Janeiro, mínima de 4ºC, e no Vatican News: “Em Gaza crianças a morrer ao frio… As crianças estão a sofrer uma crise humanitária sem precedentes, a viver em condições de vida terríveis…” Há infinitas fontes a provar as mentiras de Israel, escolhi esta a ver se toca com mais força no coração dos portugueses.

Claro que há propaganda de parte a parte, claro que há mentiras e propaganda em todas as guerras, e qual é a melhor forma de mitigar a propaganda e as mentiras? É através de uma imprensa sólida, baseada em factos e credível. O que é que Israel faz? Proíbe todos os media de entrarem em Gaza, e depois quer que os portugueses e o resto do mundo, desculpem a expressão, “comam gelados com a testa”.

Eu penso que todos os leitores, sem excepção, sabem que Israel está a mentir de um forma repugnante e grotesca, numa tentativa tosca de manobrar no pós-verdade, mundo esse que ganha cada vez mais força com Trump-Musk no poder e Zuckerberg a alinhar na apologia da desinformação, e daí ser tão, mas tão importante que a imprensa regulada, monitorizada e chamada à responsabilidade quando mente ou erra prevaleça em força contra a total desinformação que brota nas redes sociais.

(A meio da escrita deste texto fui nadar e encontrei pai e filho amoroso no balneário da piscina, a falar uma língua que eu não compreendi. Perguntei. Eram israelitas. Primeiro pensamento: eu não tenho mesmo nada contra os israelitas. Fui naturalmente muito simpático com pai e filho. Segundo pensamento: que sorte teve este menino no país em que nasceu – f​osse uns quilómetros ao lado, e poderia ter morrido à fome, com os países mais ricos do mundo a bater palmas.

Este é o mapa que Netanyahu apresenta aos israelitas –​ e, sim, a Cisjordânia não existe e em breve Gaza também não existirá e a Síria também perderá uma pedaço ainda maior de terreno.

Foto Fonte: Al Jazeera dr

E este é um mapa da “Grande Israel” que é defendida por altos representantes do governo israelita, e que implica a eliminação do Jordânia, do Líbano, anexa enormes fatias da Síria e Iraque e ainda uns grandes pedaços da Turquia, Egipto e Arábia Saudita… Porquê? Porque assim foram interpretadas as escrituras religiosas pelos mais fanáticos e, à semelhança de Trump, o impensável é a realidade. Só não se atrevam a dizer que não sabiam, porque Israel mostra bem o que é e “ao que vem”.

Foto Mapa "Grande Israel" DR

E nós, portugueses, somos cúmplices, mesmo ao nível de comentadores na TV não temos contraditório à altura das mentiras criminosas de Israel. Também por isso lançou-se uma petição para que Portugal: 1) Reconheça o Estado da Palestina, 2) Condene o Estado de Israel pelos crimes contra a humanidade cometidos em Gaza (já está perto dos 10.000 assinantes, portanto vai à Assembleia, mas agradeço a todos que têm o coração no sítio certo que assinem para dar ainda mais força), para que o nosso silêncio não seja cúmplice, para que a nossa inacção não mate mais crianças inocentes. Porque, mesmo que o cessar-fogo venha a correr bem, e eu espero mesmo que sim, o completar da eliminação do que resta da Palestina, com a “via verde” de Trump, é ou sim ou sim – a Palestina vai desaparecer, uma limpeza étnica, um genocídio, e nós portugueses nada fizemos, nem uma palavra.