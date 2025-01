D. Trump II: ainda mais poderoso; ainda mais perigoso

Trump é o mesmo de 2016, mas não a dimensão da sua vitória, nem a extensão do seu poder. O segundo mandato tem tudo para ser radicalmente diferente do primeiro.

No final do ano passado estreou-se um filme chamado O Aprendiz, sobre o jovem Donald Trump e a sua ascensão no mundo empresarial. O aprendiz do título é o próprio Trump, e o seu mestre é um advogado chamado Roy Cohn, perseguidor de comunistas nos tempos do macarthismo e um facilitador de negócios nova-iorquino com imenso poder e pouquíssimos princípios. Cohn acolheu o jovem Trump debaixo da sua asa na década de 70 e ensinou-lhe tudo o que sabia, acabando por cair em desgraça nos anos 80. Morreu vítima de sida, perante a indiferença do seu antigo discípulo.