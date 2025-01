Dois homens ambiciosos e imprevisíveis

Hoje, dia 20, Donald Trump será empossado como presidente dos Estados Unidos. Como grande empresário, será previsível que, no exercício do cargo, julgue que a política dos Estados Unidos se deve gerir, no seu modus operandi, como uma empresa de acordo com os seus desígnios e caprichos de grande empresário. Antes de assumir o cargo, Trump foi lançando as suas balandronadas expansionistas, dirigindo recados nada tranquilizadores ao Panamá, ao México, à Gronelândia e ao Canadá que, por vontade de Trump, até poderia constituir o 51.º estado.

Como se não bastasse, D. Trump terá a seu lado o visionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo que não tem escrúpulos em apoiar as extremas-direitas que vão emergindo na Europa. O seu canal X tem milhões e milhões de seguidores e há dias a publicação de um artigo de seu punho pedia o voto para a extrema-direita da Alemanha (AfD), provocando a demissão de destacados periodistas do Welt am Sonntag e desencadeando uma acesa polémica no país. Na rede social particular X, que conta com mais de 210 milhões de seguidores, Musk manteve uma conversa com a presidente do AfD, candidata às eleições alemãs de 23 de Fevereiro.

O que pretenderão, verdadeiramente, Donald Trump e Elon Musk ao apoiarem, aberta ou dissimuladamente, as extremas-direitas europeias? Como avisou Joe Biden, uma oligarquia começa a instalar-se nos Estados Unidos.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Los Angeles é do Planeta A

Viemos ao Planeta Terra por empréstimo, não é nosso, e quando sairmos de cá devemos deixá-lo melhor do que o encontrámos para os vindouros.

Chamar catástrofe natural ao maior e mais terrífico incêndio da Califórnia, em Los Angeles, é lavar as mãos criminosamente à roda livre da irresponsabilidade humana, altamente poluidora!

A Mãe Natureza é que manda, caso contrário, “isto já tinha ido tudo p’ró maneta!'”, como bem diz, aqui, um aldeão.

No país do negacionista climático-mor, Donald Trump, é (com a benevolência da palavra), uma ironia bem vincada do imenso Tempo, a perda de vidas humanas, de animais, de património, da paisagem, deixando um rasto de sofrimento e dramatismo nas pessoas, por perdas de familiares e das suas casas! Que se saiba, ninguém perguntou ao estúpido negacionista, Trump, sobre a exponenciada tragédia e, o que é que tinha a dizer?

Com indivíduos deste jaez, isto vai acabar mal! Acautelemo-nos...

Vítor Colaço Santos, São Joao das Lampas

Desprezo pela vida

A fome, a pobreza, a destruição, o sofrimento e a morte, são o resultado da prepotência e tirania de algumas pessoas que, do alto da sua cobardia, não se importam com os inocentes, revelando através da utilização de armas um total desprezo pela vida, quando observamos que em conflitos armados os senhores da guerra colocam crianças como escudos humanos.

Num conflito armado, os autores do mesmo acabam também por ser atingidos com a destruição de património e pelo sofrimento que causam no próprio povo, em que os únicos que saem realmente vencedores são os donos da indústria belicista, que lucra com o sofrimento dos povos, e cujo poder das armas, cada vez mais sofisticado, é assustador.

As guerras no Médio Oriente e na Ucrânia são apenas aquelas de que ouvimos falar, esquecendo-nos muitas vezes das guerras silenciosas que o ser humano vive, quando terminam os conflitos armados, deixando em sofrimento milhares de pessoas com fome, sem teto para viver e dependendo da boa vontade de instituições, com as quais os senhores da guerra pouco ou nada se preocupam, mostrando total desprezo pela vida.

Américo Lourenço, Sines

Dissolver o SNS?

Nove meses a apostar em mal dizer dos anteriores ministérios da Saúde, ministros, Direcção Executiva. Conseguem o poder, mas, sem maioria absoluta, e por auto-demissão do anterior primeiro-ministro. Passam a anunciar tudo e mais alguma coisa, de muito bom. Maravilhas, quase prodígios. Iria tudo ficar melhor, quase esplêndido. O SNS melhor que os melhores do mundo. Tudo, nota 20. De facto de fora, estar a dizer mal, foi sempre tão fácil. […] Mas, afinal, nada foi resolvido, bem pelo contrário. Os problemas agravaram-se, apesar de lançarem mais dinheiro em aumentos salariais. Claramente, desde o primeiro-ministro até ao chefe da bancada parlamentar do partido minoritário do actual Governo, passando pelo Financeiro, a culpa de tudo de mau continua a ser dos dois governos anteriores. Como o actual não atina a resolver os problemas, a culpa é sempre de antes. Sempre e só. Ou seja, demitiram quem estava a fazer trabalho e não tinha tido tempo de o completar, e substituíram-nos até, por quem, agora, por motivos extra à função actual, se demitiu da Direcção Executiva. Se calhar o intuito será dissolver o SNS?

Augusto Küttner de Magalhães, Porto