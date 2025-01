Trump do lado certo pelas razões erradas

Numa coisa Donald Trump está do lado certo. Permitir o funcionamento de redes sociais que cumpram as leis, como faz o TikTok, é a postura consonante com a democracia. Proibir plataformas de comunicação online é prática de ditaduras e regimes autoritários, e vimo-lo acontecer repetidamente ao longo deste século. Não abona em favor dos EUA seguirem por um caminho semelhante ao de países como a China, a Arábia Saudita ou o Irão.