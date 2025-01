Trump e os mais ricos do mundo tomam posse dos Estados Unidos

Fortunas, donativos e conflitos de interesse. Donald Trump regressa a Washington com um elenco governativo sem paralelo na história norte-americana, com uma dezena de figuras no seu interior ou órbita imediata com mais de mil milhões de dólares em activo. À cabeça, Elon Musk. O homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 450 mil milhões de dólares, não integra formalmente a próxima Administração Trump mas terá a cargo um ambicioso projecto de reforma do Estado, acesso aos vários departamentos governativos e um gabinete nas imediações da Casa Branca.

Com menor influência da imprensa e com o fim da verificação de factos, o escrutínio político estará limitado. O caminho está livre para a desinformação, manipulação e eventuais abusos de poder? O presidente soberanista vai querer conquistar territórios de países aliados à custa da força militar?​

Neste episódio, Daniela Melo, cientista política da Universidade de Boston, diz que Trump quer utilizar a ameaça militar para chegar à coerção económica.​

