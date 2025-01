Trump promete “resolver todas as crises” que assolam os EUA

Donald Trump regressa oficialmente à Casa Branca nesta segunda-feira, 20 de Janeiro, depois de ter vencido a eleição presidencial dos Estados Unidos realizada em Novembro de 2024, mas o discurso que proferiu no domingo, no último comício com os seus apoiantes antes da cerimónia de tomada de posse, em Washington D.C., foi um discurso típico de campanha eleitoral.

Numa intervenção muito semelhante a muitas outras que o ex-Presidente e Presidente eleito republicano fez ao longo da última década, que incluiu acusações e insultos a adversários políticos, informações falsas ou descontextualizadas e a reivindicação populista de vitórias recentes da diplomacia americana, Trump fez uma série de promessas que, assegurou, terão impacto imediato na missão de acabar com o “declínio americano” já a partir desta segunda-feira.

“Este é o maior movimento político da História americana e, há 75 dias, alcançámos a vitória política mais épica a que o nosso país já assistiu. A partir de amanhã [desta segunda-feira], vou actuar com uma velocidade de força histórica e resolver todas as crises que o nosso país enfrenta”, atirou aos milhares de apoiantes que se juntaram na Capital One Arena, na capital dos EUA, para o “Comício de Vitória” do movimento-culto Make America Great Again (MAGA).

Segundo Trump, “todas as ordens executivas radicais e disparatadas da Administração Biden vão ser revogadas poucas horas” depois de ele tomar posse. Com o número de decretos presidenciais previstos para o primeiro dia a poder superar a centena, o futuro 47.º Presidente garantiu aos apoiantes e à população norte-americana “que se vão divertir muito a ver televisão” nesta segunda-feira.

Uma das primeiras decisões tomadas pelo próximo Governo dos EUA estará relacionada com a política de imigração, nomeadamente junto à fronteira sul, com o México – uma bandeira MAGA.

“Quando o sol se puser amanhã, a invasão do nosso país vai ser travada”, celebrou Trump, insistindo na promessa de levar a cabo a “maior deportação em massa da História”, que pode afectar milhões de imigrantes em situação irregular, incluindo pessoas casadas e com filhos norte-americanos e residentes de longa duração nos EUA.

“As medidas de segurança na fronteira que vou detalhar no meu primeiro discurso, amanhã [esta segunda-feira], serão as mais agressivas e arrebatadoras que o mundo alguma vez viu”, garantiu, satisfeito, o Presidente eleito.

Perdões, TikTok e Médio Oriente

Sem dizer explicitamente se vai ou não emitir perdões presidenciais para os cerca de 1500 apoiantes trumpistas que foram condenados em tribunal pela invasão do Capitólio em 2021, tentando impedir a certificação dos resultados das eleições de 2020, vencidas por Joe Biden, Donald Trump assegurou, ainda assim, “que toda a gente” que esteve no domingo no Capital One Arena “vai ficar muito contente” com a decisão que ele vai anunciar sobre os “reféns do 6 de Janeiro”.

Trump também prometeu “reconstruir Los Angeles”, cidade da Califórnia afectada por incêndios devastadores, e torná-la “melhor e mais bonita do que nunca”, porque os EUA “têm os melhores construtores do mundo”; e desclassificar os documentos confidenciais sobre os assassínios do antigo Presidente democrata John F. Kennedy (1963) e do activista de direitos civis Martin Luther King Jr. (1968) e sobre “outros assuntos de grande interesse público”.

O Presidente eleito celebrou ainda o “regresso do TikTok”, a rede social chinesa utilizada por 170 milhões de norte-americanos que foi proibida pela Administração Biden, por questões de segurança. Trump promete “salvar” a rede TikTok, através de um decreto presidencial, que reverte a decisão do Presidente cessante, e de uma proposta de aquisição pelos EUA de 50% da empresa que a detém (ByteDance).

Reivindicando a vitória junto do eleitorado jovem na eleição de Novembro – Kamala Harris, candidata democrata, obteve 54% dos votos dos eleitores entre os 18 e os 29, segundo a CNN – e “no TikTok”, Trump assumiu que “gosta” da aplicação.

Defensor e promotor do lançamento de uma “guerra comercial” contra a República Popular da China no seu primeiro mandato (2017-2021), Trump falou, no entanto, com Xi Jinping, Presidente chinês, sobre o TikTok e outros assuntos de interesse mútuo.

Além disso, Han Zheng, vice-presidente chinês, convidado para a tomada de posse, encontrou-se no domingo com J.D. Vance, próximo vice-presidente dos EUA, e com Elon Musk, multimilionário e co-responsável pelo novo Departamento de Eficiência Governamental.

Ainda no campo das redes sociais, o Presidente eleito elogiou Musk, que é também dono do X (antigo Twitter) e conselheiro próximo e que subiu por breves instantes ao palco do Capital One Arena. Segundo Trump, que terá os donos das empresas tecnológicas e das redes sociais na primeira fila da sua tomada de posse, os EUA “têm de proteger os seus génios, porque não têm muitos”.

Em matéria de política externa, Donald Trump aproveitou ainda o momento para colher os louros pelo acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza e de libertação de 33 reféns do Hamas, garantindo que o mesmo “só aconteceu como resultado” da sua “vitória histórica em Novembro”.

“A nossa nova Administração conseguiu tudo isto no Médio Oriente em menos de três meses. Mesmo não sendo Presidente, alcançámos mais (…) do que eles [Administração Biden] alcançaram em quatro anos com um Presidente”, disse o republicano, sem explicar que o acordo entre o Hamas e o Governo de Israel, mediado pelo Qatar, com a cooperação do Egipto e dos EUA, envolveu a participação e a negociação conjuntas de membros da Administração Biden e da sua equipa.