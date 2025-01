Trump, o “pacificador”, proclama “era dourada” e exige devolução do Canal do Panamá

Está consumado o regresso triunfal de Donald Trump a Washington. O milionário republicano voltou a ser empossado Presidente dos Estados Unidos às 12h locais desta segunda-feira (17h em Portugal continental). Devido ao frio intenso registado na capital norte-americana, a cerimónia decorreu no interior, e não nas escadarias, do mesmo Capitólio onde, há quatro e 15 dias, a 6 de Janeiro de 2021, uma multidão de apoiantes seus protagonizou o mais grave e violento ataque às instituições democráticas norte-americanas.

Na altura, houve quem declarasse a morte política do trumpismo. Agora, Trump regressa à Casa Branca e soma maiorias republicanas no Senado e na Câmara dos Representantes, bem como um Supremo Tribunal de maioria conservadora. Para Trump, tratou-se de um “dia de libertação” e do início de uma nova “era dourada dos Estados Unidos”.

As circunstâncias extraordinárias deste regresso de Trump, incluindo as meteorológicas, não impediram uma certa normalidade e previsibilidade da maratona cerimonial de segunda-feira. Houve sorrisos entre o casal presidencial cessante, Joe e Jill Biden, e os novamente inquilinos da Casa Branca Donald e Melania. Houve-os mais contidos da parte de Kamala Harris, a candidata democrata derrotada nas eleições de Novembro. E houve cortesia entre a comitiva presidencial, a família Trump, os ex-presidentes (Michelle Obama, antiga primeira-dama, foi ausência notada) e os convidados especiais (Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg sentaram-se perto do púlpito).

'Salvo por Deus'

No discurso de tomada de posse, também a normalidade expectável no contexto da excepção política que é Donald Trump. A escassos metros de Biden e Kamala, que disfarçavam o desconforto com sorrisos esfíngicos, o Presidente regressado fez um retrato crítico de um Governo cessante que “não consegue gerir uma simples crise doméstica e que tropeça num catálogo permanente de acontecimentos catastróficos no exterior” e confirmou o que tinha sido noticiado nas horas e dias anteriores, que assinará uma centena de decretos que confirmarão promessas de campanha e revogarão o legado do antecessor democrata.

“O declínio da América terminou”, afirmou Trump. Declarando-se “salvo por Deus para fazer a América grandiosa de novo”, em referência à tentativa de assassinato de que foi alvo em Julho na Pensilvânia, o republicano anunciou a declaração iminente de uma “emergência nacional na fronteira sul”, com a expulsão automática de estrangeiros que atravessem irregularmente a divisa. “Enviarei tropas para a fronteira sul para repelir a invasão desastrosa do nosso país”, prometeu. A deportação de “milhões e milhões de estrangeiros criminosos”, promessa central da sua campanha, também deverá ser iniciada prontamente, apesar das incógnitas sobre os recursos financeiros e logísticos necessários à execução da medida.

Na frente económica, Trump invoca outra situação de emergência para expandir a extracção de petróleo - “vamos ser um país rico outra vez e é o ouro líquido que está debaixo dos nossos pés que nos vai ajudar” - e suspender subsídios à mobilidade eléctrica e à produção de energias renováveis. O republicano voltou a referir a intenção de aplicar pesadas tarifas sobre as importações (apesar de, durante o dia, ter sido noticiado que a medida não será imediata e dependerá de investigações a práticas comerciais desleais) que, disse, financiarão o regresso do “sonho americano”.

Trump prometeu uma “sociedade que não vê cor e que é baseada no mérito”, anunciando o “fim da política governamental de aplicar engenharia social de raça e de género em todos os aspectos da vida pública e privada”, referindo-se à noticiada intenção de pôr termo a quaisquer medidas de promoção de diversidade e equidade. “A partir de hoje, será política oficial do Governo dos Estados Unidos que há apenas dois géneros: masculino e feminino”, acrescentou.

Ameaça ao Panamá

Prometendo constituir “as mais fortes forças militares que o mundo alguma vez viu”, Trump afirmou que o sucesso norte-americano no palco global será medido “não através das batalhas que vencemos, mas também pelas guerras que terminamos e, talvez mais importante, pelas guerras em nunca entraremos”.

“O meu mais orgulhoso legado será o de pacificador e unificador”, afirmou, associando-se aos esforços do antecessor na obtenção de um cessar-fogo em Gaza. De seguida, porém, prometeu retomar o controlo do Canal do Panamá, alegando o incumprimento panamiano de acordos firmados e uma gestão da estrutura que, acusa, prejudica os Estados Unidos e beneficia a China.

“A China está a operar o Canal do Panamá e nós não o demos à China. Demo-lo ao Panamá e vamos tomá-lo de volta”, declarou.

Outras alterações no mapa à vista: Trump quer mesmo renomear o Golfo do México como “Golfo da América” e voltar a designar o Monte Denali, o mais alto dos Estados Unidos, como Monte McKinley. Denali, o nome nativo da montanha, tinha passado a ser a designação oficial em 2015.

Musk, sentado imediatamente atrás dos filhos e genros do Presidente, aplaudiu efusivamente dois momentos do discurso: quando Trump anunciou (outra vez) que os Estados Unidos querem ir a Marte e quando prometeu combater a “censura do Governo”, referindo-se implicitamente aos esforços da Administração anterior de combate a discursos de ódio e de moderação de conteúdos nas redes sociais.