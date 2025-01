Quem são as prisioneiras palestinianas libertadas por Israel?

Das 90 pessoas libertadas em Ramallah, no âmbito do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza e de libertação de reféns do Hamas, há 69 mulheres e 21 rapazes adolescentes.

Centenas de palestinianos juntaram-se entre o domingo à noite e a madrugada desta segunda-feira em Ramallah, na Cisjordânia, para receber em festa e com lágrimas as primeiras 90 pessoas libertadas das prisões israelitas, no âmbito da entrada em vigor do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza e da libertação de 33 reféns do Hamas.