Biden perdoa Fauci, Liz Cheney e outros antes do regresso de Trump à Casa Branca

O Presidente cessante dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu esta segunda-feira, nas últimas horas do seu mandato, uma série de perdões preventivos que visam várias figuras ligadas à sua Administração, incluindo o antigo conselheiro presidencial e ex-director do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, o ex-chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, general Mark Milley, e vários congressistas e testemunhas que participaram no comité do Congresso que investigou o ataque ao Capitólio no dia 6 de Janeiro de 2021, incluindo a republicana Liz Cheney.

"Estes funcionários públicos serviram a nossa nação com honra e distinção e não merecem ser alvo de processos injustificados e politicamente motivados", justificou o Presidente democrata, em comunicado. Os perdões visam uma série de personalidades que têm sido alvo de ameaças por Donald Trump, que volta a tomar posse esta segunda-feira como chefe de Estado.

O ex-congressista republicano Adam Kizinger, outro destacado crítico de Trump que, tal como Cheney. fez campanha pela candidata democrata Kamala Harris, também recebeu um perdão presidencial preventivo.

Ao longo dos últimos anos, Trump tem repetido que os envolvidos nas investigações do Congresso ao ataque ao Capitólio merecem a prisão, e que os elementos das Forças Armadas seus críticos devem ser acusados de traição e enfrentar as consequências penais previstas, incluindo a pena de morte.

O Presidente cessante sublinha que os visados não cometeram qualquer crime. "Mesmo quando um indivíduo não fez nada errado - e, na verdade, fez o que estava certo - e acaba exonerado, o mero facto de se ser investigado ou acusado pode lesá-lo irreparavelmente, em termos de reputação e financeiramente", acrescentou Biden.

"Estas são circunstâncias excepcionais, e não posso, em boa consciência, não fazer nada", justificou o democrata. "Investigações sem fundamento, e com motivações políticas, destroem as vidas, a segurança e as finanças dos indivíduos visados e das suas famílias", declarou.

O poder de emissão de um perdão presidencial é discricionário mas nunca, na história dos Estados Unidos, um Presidente recorrera a esta figura de forma tão abrangente e explicitamente destinada a prevenir acções retaliatórias por parte do seu sucessor. Biden bate também o recorde em número absoluto de perdões e indultos. Na sexta-feira, anunciou a comutação de sentença para cerca de 2500 pessoas condenadas por crimes não violentos relacionados com drogas, incluindo pela posse e consumo de cannabis, que continua a estar criminalizada a nível federal, apesar de vários estados já a terem legalizado.