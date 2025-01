Israel anuncia a libertação de 90 prisioneiros palestinianos

A libertação de prisioneiros palestinianos estava prevista no acordo de cessar-fogo com o Hamas.

Israel anunciou a libertação de 90 prisioneiros palestinianos da prisão israelita de Ofer, na Cisjordânia ocupada, pouco depois das 01h00 locais (23h00 em Lisboa), como estava previsto no acordo de cessar-fogo com o Hamas.

Dois autocarros com vidros fumados deixaram a prisão e foram aclamados por centenas de pessoas que os esperavam, à sua passagem, observaram jornalistas da AFP no local.

Após a libertação de três mulheres israelitas em Gaza, no primeiro dia de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, como estava previsto, a libertação de cerca de 90 prisioneiros palestinianos era esperada.

As três reféns israelitas foram libertadas na Faixa de Gaza pelo Hamas e encontraram-se já com as suas mães em Israel, tendo sido transportadas para um hospital para receber tratamento, segundo o exército israelita.

Nos termos do acordo para cessar as hostilidades, 33 reféns israelitas devem ser libertados, numa fase inicial de seis semanas. Três pontos de recepção de reféns foram instalados na fronteira de Israel com Gaza, segundo um oficial militar citado pela AFP.

Em troca, as autoridades israelitas garantiram que libertariam cerca de 1900 palestinianos dentro deste período, 90 dos quais deveriam ser libertados hoje, segundo o Hamas.