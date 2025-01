Detidos quatro comandantes de unidades militares na Ucrânia

UKRAINIAN ARMED FORCES / VIA REUTERS

Suspeitas de negligência na defesa de Kharkiv contra a ofensiva russa durante a Primavera do ano passado e de encobrimento de deserções motivaram as detenções.

O Gabinete Estatal de Investigação (DBR, na sigla original) da Ucrânia deu ordem para a detenção de dois generais e de um coronel suspeitos de negligência por falhas na defesa contra a ofensiva russa na província de Kharkiv no ano passado. Num outro caso, o comandante de uma brigada do Exército foi também detido nesta segunda-feira na sequência de uma investigação que envolve perdas militares e deserções.

O DBR identificou, através de um comunicado divulgado no Telegram, os oficiais detidos como o ex-comandante supremo da frente de Kharkiv, um ex-comandante de uma brigada e o ex-comandante de um batalhão de infantaria, mas os nomes não foram revelados.

Em causa está a ofensiva lançada pela Rússia em Maio do ano passado contra a região de Kharkiv, no Nordeste da Ucrânia, durante a qual as forças invasoras conseguiram avanços de vários quilómetros em poucos dias.

A incursão alarmou a Ucrânia, obrigando o Presidente Volodymyr Zelensky a cancelar viagens ao estrangeiro e a demitir vários comandantes militares enquanto lidava com o desenrolar da crise.

As forças ucranianas acabaram por conseguir travar os avanços russos a cerca de 25 quilómetros dos limites de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, que a Rússia já tinha tentado capturar no início da invasão em larga escala em 2022.

O DBR cita a “atitude negligente” dos três oficiais agora detidos que terá permitido os avanços rápidos da Rússia durante a ofensiva de Maio. “As acções dos comandantes resultaram na perda de pessoal e de armas, e não conseguiram defender a fronteira do Estado na sua área de responsabilidade”, denunciou.

Os oficiais são acusados de falta de coordenação e planeamento da defesa, nomeadamente não terem organizado apoio de artilharia e da Força Aérea, e de não terem construído fortificações de forma atempada, segundo o comunicado do DBR citado pela AFP.

O antigo comandante do batalhão de infantaria é ainda suspeito de deserção. Os três oficiais podem ser condenados a penas que podem chegar aos dez anos de prisão.

Num outro caso não relacionado, o antigo comandante da 155.ª brigada foi detido nesta segunda-feira sob acusação de não ter reportado irregularidades entre os membros desta unidade, incluindo algumas deserções, segundo o DBR.

O oficial em causa estava à frente da 155.ª brigada, conhecida como “Anna de Kiev”, que era vista como um exemplo único de cooperação internacional nas Forças Armadas ucranianas. No Verão passado, o Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou um protocolo para o treino e fornecimento de armamento pelo Exército francês aos membros desta brigada.

Uma investigação revelou, no entanto, que a 155.ª brigada, actualmente destacada perto de Pokrovsk, na linha da frente no Donbass, sofreu baixas pesadas e um número de ausências injustificadas por causa de uma coordenação deficiente por parte do comando militar.

Entre Março e Novembro do ano passado, mais de 1700 soldados entre os mais de cinco mil que compunham a brigada desertaram, entre os quais 50 que o fizeram durante a estadia em França, de acordo com uma investigação jornalística.

Segundo o DBR, o comandante agora detido “não respondeu a irregularidades na sua unidade, incluindo o abandono não autorizado de combatentes”. “O comandante também falhou deliberadamente no cumprimento de outras ordens, em particular, ao longo de 2024, não enviou um único relatório para os organismos de instrução judicial relativos a militares subordinados que cometeram crimes”, explicou o gabinete de investigação.

Se for condenado, o comandante pode ser sujeito a uma pena de até dez anos de prisão.

A sucessão de investigações e escândalos nas Forças Armadas ucranianas surge numa altura crítica para as ambições de Kiev na guerra que trava com a Rússia há quase três anos. De forma gradual, as forças russas têm conseguido alguns avanços na província de Donetsk, os bombardeamentos aéreos sobre quase todo o território têm-se intensificado durante os meses de Inverno e o controlo pela Ucrânia de parte da região russa de Kursk está em risco.