Adolescente declara-se culpado no caso do assassínio de três meninas em Inglaterra

Axel Rudakubana, de nacionalidade britânica e que tinha 17 anos na altura do incidente, também se declarou culpado de dez acusações de tentativa de homicídio relacionadas com o ataque.

O jovem identificado como o autor do ataque à faca no Norte de Inglaterra, em Julho, que resultou na morte de três crianças, declarou-se, nesta segunda-feira, culpado do crime que horrorizou a nação e que foi seguido por dias de tumultos a nível nacional. Entre as vítimas há uma menina de nacionalidade portuguesa.

Axel Rudakubana, de 18 anos, mudou a sua declaração de inocente para culpado no que deveria ser o primeiro dia do seu julgamento no Tribunal da Coroa de Liverpool. O jovem declarou-se culpado do assassínio da portuguesa Alice Aguiar, de 9 anos, de Bebe King, de 6 anos, e de Elsie Dot Stancombe, de 7 anos. As meninas encontravam-se num baile temático de Taylor Swift organizado para crianças durante as férias de Verão na cidade de Southport, em Julho.

Rudakubana também se declarou culpado de dez acusações de tentativa de homicídio relacionadas com o ataque, bem como da produção do veneno mortal ricina e da posse de um manual de treino da Al Qaeda.

O juiz Julian Goose disse, na quinta-feira, que iria condenar Rudakubana e que era inevitável uma pena de prisão perpétua. Goose observou que as famílias das vítimas não estavam presentes para ver Rudakubana declarar-se culpado, uma vez que a abertura da acusação só estava prevista para terça-feira.

Rudakubana, de nacionalidade britânica e que tinha 17 anos na altura do incidente, recusou-se inicialmente a falar quando lhe foi pedido que confirmasse o seu nome, tal como tinha feito em todas as audiências anteriores, o que significava que tinham sido apresentadas confissões de inocência em seu nome em Dezembro. Mas, após ter consultado o seu advogado, confirmou que pretendia alterar essas confissões.

O atacante foi detido pouco depois do atentado, na pacata cidade costeira a norte da cidade de Liverpool. Apesar da descoberta do manual da Al Qaeda, a polícia afirmou que o incidente não estava a ser tratado como relacionado com terrorismo.

Na sequência dos assassínios, registaram-se grandes distúrbios em Southport, depois de se terem espalhado falsas informações nas redes sociais de que o presumível assassino era um imigrante islâmico radical. Esses distúrbios alastraram-se por toda a Grã-Bretanha, com ataques a mesquitas e a hotéis que albergam requerentes de asilo, tendo o primeiro-ministro do país, Keir Starmer, atribuído os motins a actos de violência de extrema-direita. Mais de 1500 pessoas foram detidas.