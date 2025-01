Já não haverá pasmo nas ruas de Washington DC

Chovia uma chuva molha-tolos persistente e fria quando Donald J. Trump fez o seu primeiro discurso enquanto 45.º Presidente dos Estados Unidos da América. Foi à chuva que se ouviram frase como: “Nós, reunidos aqui hoje, estamos a emitir um novo decreto para ser ouvido em todas as cidades, em todas as capitais estrangeiras e em todos os salões do poder. Deste dia em diante, uma nova visão governará nosso país. Deste dia em diante, será somente América em primeiro lugar.” Ou: “Faremos com que nosso povo não dependa mais de assistência social e que volte a trabalhar, reconstruindo nosso país com mãos americanas e contratando americanos.” Houve aplausos e, entre os guarda-chuva negros, uma nota azul-céu-sem-nuvens a destoar no palco: o vestido da nova primeira-dama.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt