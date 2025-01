O que vestiram as primeiras-damas nas tomadas de posse dos últimos 30 anos nos EUA

De Jill Biden em 2021 a Hillary Clinton em 1993, é comum ver as primeiras-damas norte-americanas a apostar em azul para a tomada de posse no Capitólio.

A tomada de posse de um novo Presidente dos EUA é sempre um momento ansiado também pelos fãs de moda. Com uma nova (ou repetente) primeira-dama abre-se uma nova linha de estilo na Casa Branca, a começar pela cerimónia inaugural no Capitólio, nesta segunda-feira. Frequentemente o que vestem as mulheres dos Presidentes, bem como outras figuras proeminentes, esconde importantes mensagens políticas. Eis o que elegeram para vestir as primeiras-damas nas tomadas de posse dos últimos 30 anos.