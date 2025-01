Suspeito de esfaquear Saif Ali Khan detido em Bombaim

A polícia de Bombaim deteve, no domingo, o homem suspeito de ter esfaqueado a estrela de Bollywood Saif Ali Khan, informaram as autoridades, que acrescentaram que se trata de um cidadão do Bangladeche.

“As provas primárias sugerem que o arguido é cidadão do Bangladeche e que, depois de ter entrado ilegalmente na Índia, mudou de nome”, avançou Dixit Gedam, comissário-adjunto da polícia, numa conferência de imprensa.

O suspeito, detido nos arredores de Bombaim, usava o nome de Vijay Das, mas acredita-se que seja Mohammad Shariful Islam Shehzad e que estava a trabalhar numa agência de limpezas domésticas depois de ter chegado à cidade há cinco ou seis meses, disse Gedam.

A polícia vai pedir a custódia do suspeito para prosseguir a investigação, acrescentou.

Khan, de 54 anos, foi esfaqueado seis vezes por um intruso durante uma tentativa de assalto à sua casa. Foi operado depois de ter sofrido feridas na coluna vertebral, no pescoço e nas mãos, segundo os médicos, e encontra-se fora de perigo.

A polícia de Bombaim deteve um primeiro suspeito-chave do ataque na sexta-feira, enquanto a polícia do estado central indiano de Chhattisgarh deteve uma segunda pessoa no sábado.

O ataque de quinta-feira a Saif Ali Khan, uma das estrelas indianas mais populares e bem pagas, chocou a indústria cinematográfica do país e os residentes de Bombaim, tendo muitos apelado a um melhor policiamento e segurança.

“Se pessoas tão importantes, com segurança, podem ser atacadas nas suas casas, o que poderá acontecer aos cidadãos comuns?”, questionou Clyde Crasto, porta-voz do Partido do Congresso Nacionalista, liderado por Sharad Pawar, num vídeo publicado no X (antigo Twitter). Crasto faz parte da oposição, já que o Partido Bharatiya Janata (BJP) venceu as eleições de Novembro no estado ocidental de Maharashtra, cuja capital é Bombaim.

A actriz e cineasta Pooja Bhatt também apelou a uma maior presença policial nos arredores da cidade, onde vivem muitos actores da indústria cinematográfica. “A cidade, e especialmente os subúrbios, nunca foram tão inseguros antes”, escreveu no X.

Filho do ex-capitão de críquete da Índia Mansoor Ali Khan Pataudi e da actriz Sharmila Tagore, Khan, de 54 anos, é uma das estrelas mais conhecidas do país, tendo participado em mais de 70 filmes e séries de televisão, trabalhando também como produtor na Illuminati Films. Estreou-se no cinema em 1993 com Parampara. Entre os seus filmes mais aclamados destacam-se Kal Ho Naa Ho (2003), Omkara (2006) ou, mais recentemente, Devara (2024).