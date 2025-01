Quem quer almoçar com Julia Roberts (e apoiar vítimas dos incêndios de Los Angeles)?

As estrelas de Hollywood estão a juntar-se aos esforços de recuperação após os devastadores incêndios florestais de Los Angeles, que resultaram em 25 mortos e em centenas de milhares de desalojados, com o fundo de ajuda aos incêndios florestais SoCal Fire Fund a leiloar experiências com celebridades.

No topo dessas experiências está um almoço com a “mulher de sonho” Julia Roberts. “O SoCal Fire Fund é uma organização incrível que se dedica a propor iniciativas de recuperação e apoio vital às pessoas afectadas por esta tragédia”, declarou a actriz, acrescentando: “Quero fazer a minha parte para ajudar a ampliar a sua missão e angariar apoio para as famílias que mais precisam. Por isso, convido um de vós (e um convidado!) para almoçar comigo! Vamos desfrutar de boa comida e conversa, e será uma oportunidade para passarmos juntos algum tempo de qualidade.”

Outras experiências passam por ir à estreia na Broadway de Good Night, And Good Luck e, aí, conhecer e cumprimentar o actor George Clooney. Ou ir à estreia de Jurassic World Rebirth e cruzar-se com Scarlett Johansson. Mas também é possível licitar uma partida de golfe exclusiva com Larry David e Doc Rivers; uma viagem a Las Vegas num jacto privado com os The Chainsmokers Alexander Pall e Andrew Taggart; e visitas a cenários de filmes, como ao de Sugar, onde estará à espera Colin Farrell, ou de Watch What Happens Live, para conhecer o apresentador Andy Cohen, além de um lugar para assistir à final do programa RuPaul's Drag Race.

O SoCal Fire Fund foi lançado pela CAA Foundation, o braço filantrópico da Creative Artists Agency, pela CORE (Community Organized Relief Effort), a organização de ajuda co-fundada por Sean Penn e Ann Lee, e a Los Angeles Unified School District Education Foundation. No site da iniciativa, lê-se que o seu objectivo passa por fornecer “apoio imediato e a longo prazo para iniciativas de recuperação centradas na comunidade que ajudam os alunos, os funcionários das escolas e as famílias afectadas pelos incêndios de Janeiro de 2025”.

Os incêndios de Los Angeles deflagraram na zona de Palisades, a 7 de Janeiro, com as chamas a ficarem descontroladas por todo o condado pelos ventos fortes que se fizeram sentir, arrasando uma área correspondente quase a duas cidades do tamanho de Lisboa. Além das 25 vítimas mortais, estima-se que mais de 12 mil estruturas foram destruídas, deixando mais de 200 mil pessoas desalojadas.