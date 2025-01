Melania Trump veste azul patriótico no regresso à Casa Branca, mas esconde o rosto debaixo de um chapéu

A moda serve para comunicar mensagens e historicamente tem sido assim com as primeiras-damas dos EUA. Melania Trump regressou à Casa Branca num tom patriótico, evocando a bandeira dos EUA. A nova (repetente) primeira-dama escolheu azul-escuro para a tomada de posse de Donald Trump, enquanto 47.º Presidente dos EUA. A completar o visual, um chapéu que escondeu os olhos (e as emoções) da ex-modelo durante toda a cerimónia.

A cor eleita é uma escolha segura com um sobretudo assertoado a fazer jus à temperatura negativa em Washington, nesta segunda-feira, que levou a que cerimónia fosse mudada para o interior do Capitólio. O primeiro vislumbre de Melania Trump foi durante a manhã quando o Presidente e a primeira-dama eleitos foram a uma celebração religiosa na Igreja de St. Johns.

Mantendo a regra quase implícita de que as primeiras-damas devem usar criadores de moda norte-americanos na tomada de posse, Melania Trump fez jus às expectativas e apostou num criador independente. O casaco de lã de seda, uma saia do mesmo tom e uma camisa de seda pérola são assinados por Adam Lippes, que fez carreira na Oscar de la Renta, antes de se dedicar à etiqueta a solo, em 2004.

A aposta num criador quase desconhecido pode ser uma manobra estratégica do stylist de Melania Trump, Herve Pierre, que já tinha confessado à WWD que tinha dificuldade em encontrar quem queira vestir a primeira-dama por motivos políticos. Assim, dizia, “quase toda a roupa é comprada em loja” em vez de vir de uma relação com as casas de moda.

Foto Donald Trump e Melania Trump no juramento da Constituição Morry Gash / POOL

Desta vez, contudo, terá sido diferente. “A tradição da tomada de posse presidencial incorpora a beleza da democracia americana e hoje tivemos a honra de vestir a nossa primeira-dama, a Sra. Melania Trump”, declarou o criador Adam Lippes à revista Vogue, explicando que a cor tem a ver com patriotismo, sendo o mesmo azul da bandeira norte-americana. “O fato da Sra. Trump foi criado por alguns dos melhores artesãos americanos e tenho muito orgulho em mostrar esse trabalho ao mundo”, acrescentava.

Já o chapéu a condizer foi feito pelo chapeleiro Eric Javits, que neste fim-de-semana confessou à WWD que tinha entregado a criação sem saber se a primeira-dama o usaria. O chapéu foi feito com a mesma seda da saia e do casaco de Melania e o chapeleiro terá recorrido a outro chapéu da ex-modelo para tirar medidas, cosendo cada ponto à mão num processo artesanal. Contudo, houve um pequeno incidente: Javits enviou o produto final para Nova Iorque no mês passado, mas ficou danificado no transporte. “Não podia ser reparado, devido à sua construção. Foi um impasse”, conta. Não havia outra solução e foi necessário fazer tudo de novo, enviando o novo chapéu através de um condutor particular para evitar novos danos.

Chegou intacto e a primeira-dama usou-o mesmo. Não é a primeira vez que Melania Trump usa chapéu, ainda que o acessório não seja comum nas primeiras-damas numa tomada de posse — a última vez que aconteceu foi em 1993 com Hillary Clinton. Agora, o chapéu de pala generosa ofuscou a excelência da construção do sobretudo e sobrepôs-se a todo visual. Talvez fosse esse o propósito, quase camuflar a primeira-dama.

Foto Joe e Jill Biden Nathan Howard/Reuters

Jill Biden despede-se de roxo

Nesta manhã, Melania e Donald Trump foram recebidos na Casa Branca por Joe e Jill Biden, ambos a vestir Ralph Lauren (o criador norte-americano também vestiu Melania Trump em 2017). A ainda primeira-dama escolheu um coordenado de vestido e sobretudo roxo para a despedida de Washington, num apelo à união. A cor resulta das misturas das cores dos dois partidos dos EUA — azul do Partido Democrata e vermelho do Partido Republicanos — e também evoca os estados oscilantes, a que os norte-americanos chamam de purple states.

Jill Biden foi a única a vestir roxo, com a vice-presidente Kamala Harris a usar um fato negro na despedida da Casa Branca. Na Sala do Capitólio estava, ainda, Hillary Clinton a usar um casaco azul-marinho Stella McCartney, informa a revista Vogue. Quem se escusou de marcar presença foi Michelle Obama, com Barack Obama a sentar-se sozinho ao lado dos restantes antigos Presidentes.

No clã Trump, Ivanka surgiu ao lado do irmão, Donald Trump Jr., a usar um fato verde Dior com um toucado a combinar e uma mala Lady Dior na mão. A filha do Presidente vestiu Oscar de la Renta ao longo de todo o fim-de-semana de celebrações, o que causou reacções negativas junto dos fãs da marca. “Fascismo, mas faça-o na moda”, escrevia um utilizador. E outro lamenta: “A integridade da marca Oscar de la Renta vai por água abaixo.”

Foto Kamala Harris e Doug Emhoff posam com J.D Vance e Usha Vance Nathan Howard/Reuters

A marca vestiu também a “segunda-dama” Usha Vance para o banquete do fim-de-semana. Para a cerimónia desta segunda-feira, a mulher do vice-presidente, J.D. Vance, vestiu um casaco rosa “pastilha elástica” com um cinto a marcar a cintura também da Oscar de la Renta.

Com a nova administração Trump esperam-se quatro anos de muitos coordenados de Melania Trump (e também de Usha Vance). Fica por ver se a nova primeira-dama vai manter a predilecção por criadores europeus que mostrou durante a primeira passagem pela Casa Branca ou dará uma oportunidade renovada às etiquetas norte-americanas, mantendo o patriotismo que vestiu neste primeiro dia.