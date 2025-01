Dupla de designers casa-se na passerelle da Semana da Moda de Milão

No final do desfile da JordanLuca, Jordan Bowen e Luca Marchetto subiram ao altar, diante dos amigos e familiares. “Acreditamos é que o amor deve ser visto”, declaram.

É a primeira vez que a passerelle da Semana da Moda Masculina de Milão foi palco de um casamento. Os criadores Jordan Bowen e Luca Marchetto terminaram de forma inusitada o desfile deste sábado. Em lugar do habitual agradecimento ao público, a dupla de designers da JordanLuca subiu ao palco para se casar em frente dos amigos e familiares, mas também da imprensa internacional que tinha sido convidada para a apresentação da nova colecção.

A notícia foi partilhada pela Camera Nazionale della Moda Italiana que organiza a semana da moda, com a associação a confessar-se igualmente surpreendida com a decisão dos criadores. “Foi um momento emotivo de celebração do amor, que levou Jordan e Luca a escolher Milão e a Semana da Moda para celebrar a sua união com a comunidade da moda”, declarou o presidente da organização, Carlo Capasa, em comunicado enviado à imprensa.

À revista Vogue britânica, o casal confessou que foi uma decisão espontânea que levou a que se casassem em plena passerelle. “Bem, toda a gente que conhecemos vai lá estar”, declarava Marchetto. E o marido acrescenta: “Vamos estar todos juntos, as pessoas que amamos e as pessoas que respeitamos.”

Os dois conheceram-se em Londres, em 2011, na fila para a casa de banho do conhecido bar gay The Joiners Arms. Juntos fundaram a JordanLuca em 2018 e o resto foi história até este sábado. Apesar da surpresa generalizada, a decisão de se casarem foi tomada há quatro meses e envolveu algum planeamento, incluindo se o desfile de moda devia ser primeiro ou se o casamento devia sobrepor-se à nova colecção. “Mas continua a ser um desfile, por isso é isso que define o que vem primeiro”, explicou Bowen, com Marchetto a lembrar: “A moda vem sempre primeiro!”

Terminada a apresentação da colecção, os dois surgiram de mãos dadas acompanhados do procurador que ia oficializar a união e das testemunhas. “Sei que é tradição que o casal não veja o que o outro está a vestir, mas neste caso era inevitável”, declara Luca Marchetto, que conta que ambos escolheram o fato um do outro.

“Parte de nós ainda não acredita verdadeiramente no casamento, porque grande parte da instituição tem a ver com a propriedade”, analisa Jordan Bowen. E defende: “Mesmo quando escrevemos os nossos votos, foi interessante porque não sentimos a necessidade de fazer estas promessas porque já as fizemos e vivemo-las todos os dias. Mas o que nós acreditamos é que o amor deve ser visto.”

E o mundo todo viu através das redes sociais. Os noivos cortaram o bolo de seis andares (com duas miniaturas dos designers no topo) ao centro da passerelle, onde a moda, tal como a união de ambos, também serve para marcar posições. “A moda é inerentemente política. Pensamos que é importante que as pessoas saibam onde estamos. É importante traçar uma linha na areia, e esta... Esta é a nossa posição”, termina Bowen, fazendo alusão à situação política em Itália, com o crescimento da extrema-direita.

Foto Desfile da Prada MATTEO CORNER/EPA

O desfile de JordanLuca foi um dos destaques de uma Semana da Moda Masculina de Milão, que culminou nesta segunda-feira com os desfiles de Giorgio Armani e da Zegna. O certame terá ficado aquém das expectativas com a imprensa internacional de moda a destacar apenas o desfile da Prada neste domingo, ainda que a Women's Wear Daily escreva: “Esta foi uma colecção Prada bastante triste e confusa.”

Sob o mote da imaginação, “criatividade sem pensar demasiado”, a colecção não parecia ter uma linha condutora, oscilando entre os uniformes estilo Prada e a alfaiataria, mas também botas estilo de cowboy, gabardines ou casacos de pelo. “É assim que se volta a entrar na humanidade, na paixão, no instinto”, declarou a directora criativa, Miuccia Prada, nos bastidores do desfile, explicando estar a reflectir sobre a inteligência artificial, que está a destruir o instinto humano.

A apresentação das colecções de Outono/Inverno segue em Paris, a partir desta terça-feira até ao próximo domingo, 26 de Janeiro. Em destaque, no último dia, está a estreia do novo director criativo da Lanvin, Peter Copping.