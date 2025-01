O que nos diz o chapéu de Melania Trump?

O chapéu de Melania Trump foi o protagonista do visual da primeira-dama na tomada de posse de Donald Trump. Escondendo-lhe os olhos e as emoções, as abas largas do chapéu até impediram que o marido lhe desse um beijo no rosto. A primeira-dama deveria ter retirado o vistoso chapéu durante a cerimónia no Capitólio? Os especialistas em etiqueta e protocolo ouvidos pelo PÚBLICO dizem que não, mas criticam a carga de dramatismo.

“A cerimónia aconteceu durante a manhã em Washington. A regra é que até às 18h as senhoras podem usar chapéu em qualquer cerimónia”, informa José de Bouza Serrano, antigo chefe de protocolo do Estado português, que elogia a escolha de Melania Trump. “Fica elegante, está muito chique.” Contudo, deixa o aviso de que, durante o almoço, a primeira-dama deve retirar o chapéu para cumprir o protocolo. “Ninguém vai para a mesa de chapéu”, declara.

Mais do que ser autorizado o uso de chapéu, completa Vasco Ribeiro, especialista em protocolo político, as mulheres não os devem retirar para os momentos formais por fazerem parte do coordenado completo. Contudo, o autor de Etiqueta Moderna considera que Melania Trump se excedeu: “Caiu no exagero, isto porque o chapéu era demasiado grande, ao ponto de até impedir que Trump, seu marido, lhe desse decentemente um beijo.”

“O chapéu nas cerimónias de dias deve manter-se. Não faz sentido retirar”, concorda a consultora de imagem Mónica Lice que não considera que o problema com o visual de Melania tenha sido usar chapéu, mas a escolha do modelo exagerado, assinado pelo chapeleiro Eric Javits. “As abas muito largas impediram que lhe víssemos os olhos. Acabou por ser uma barreira física que a protegia do que estava a acontecer”, analisa.

Se calhar era esse mesmo o objectivo. “Pode ser uma estratégia para mostrar que não quer estar sob olhar das outras pessoas, mantendo a distância física”, observa a consultora de imagem, que também vê a distância de outra perspectiva. “Passa uma mensagem de quem não se quer envolver muito com a situação.”

Foi a primeira vez, em mais de 30 anos, que uma primeira-dama usou chapéu para a tomada de posse — a última a fazê-lo tinha sido Hillary Clinton em 1993 — e isso também é um assumir de posição, afiança Bouza Serrano. “Tudo são sinais subliminares, uma maneira de passar uma mensagem. Ela é a única primeira-dama e quer fazer a diferença.” Até porque, lembra o especialista, a figura de primeira-dama está na Constituição dos EUA e tem especial relevo naquele país. “Em Portugal, por exemplo, falamos de cônjuge do Presidente. Não temos primeira-dama.” Assim, declara, o chapéu “é uma marcar de posição”.

Foto Melania e Donald Trump à saída do Capitólio com Joe e Bill Biden Elizabeth Frantz/Reuters

Todavia, Mónica Lice lamenta: “Dá-lhe um peso e um formalismo excessivo. É dramático demais para este tipo de evento.” E não o vê como uma forma de marcar posição ao contrário do que opina Bouza Serrano. “Melania quase se quer esconder atrás da figura do marido, que é o verdadeiro protagonista. Ela quer parecer uma figura acessória, mas já no anterior mandato passava mensagens ao mundo através da roupa. E hoje acabou por fazer isso também.”

Mais: “A cor podia ter sido outra.” O azul-escuro do sobretudo assertoado e lã de seda assinado por Adam Lippes quase foi interpretado como sendo preto nas primeiras imagens divulgadas na manhã desta segunda-feira, quando o casal Trump foi a um serviço religioso na Igreja de St. Johns. Entretanto, o criador de moda fez saber que o azul seria uma alusão patriótica à bandeira dos EUA. “Não é a cor que escolheria para um evento que deveria transmitir alegria e esperança no futuro”, reforça Mónica Lice.

Enquanto Melania se vestiu de escuro, Jill Biden apostou num coordenado roxo Ralph Lauren para a despedida da Casa Branca, num apelo à união. “Jill esteve sempre de sorriso no rosto. Foi ainda mais notório o sorriso em comparação com a expressão de Melania. Diz-se que os olhos são o espelho da alma. Aqui nunca conseguimos chegar-lhe à alma. Talvez fosse essa a ideia”, termina a consultora de imagem. Nos próximos quatro anos, haverá mais oportunidades para se verem os olhos de Melania Trump, mas foi esta a tónica deixada para o seu regresso como primeira-dama.